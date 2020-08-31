https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html

В СПЧ попросили взять под особый контроль дело по нападению на Жукова

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль уголовное РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:59

2020-08-31T16:59

2020-08-31T16:59

егор жуков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей венедиктов (журналист)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль уголовное дело по нападению на блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a>, сообщается на сайте Совета.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои"."Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ просит министра внутренних дел России взять под особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения на журналиста Егора Жукова. Есть основания полагать, что оно совершенно именно из-за журналисткой деятельности Егора", - говорится в заявлении комиссии.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.

https://ria.ru/20200831/zhukov-1576521470.html

https://ria.ru/20200831/kriminal-1576509291.html

Александр И А 'дело' о бешеной травле наших врачей в Омске, спасших от смерти тело 'Н', это СПЧ как-то проморгало...И ведь ясно, почему. 14

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия