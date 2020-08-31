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https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html
В СПЧ попросили взять под особый контроль дело по нападению на Жукова
Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль уголовное РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:59
2020-08-31T16:59
егор жуков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей венедиктов (журналист)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль уголовное дело по нападению на блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a>, сообщается на сайте Совета.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои"."Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ просит министра внутренних дел России взять под особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения на журналиста Егора Жукова. Есть основания полагать, что оно совершенно именно из-за журналисткой деятельности Егора", - говорится в заявлении комиссии.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.
https://ria.ru/20200831/zhukov-1576521470.html
https://ria.ru/20200831/kriminal-1576509291.html
А 'дело' о бешеной травле наших врачей в Омске, спасших от смерти тело 'Н', это СПЧ как-то проморгало...И ведь ясно, почему.
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егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия

В СПЧ попросили взять под особый контроль дело по нападению на Жукова

16:59 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль уголовное дело по нападению на блогера Егора Жукова, сообщается на сайте Совета.
Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
Вчера, 12:34
В Кремле прокомментировали сообщения об избиении Егора Жукова в Москве
"Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ просит министра внутренних дел России взять под особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения на журналиста Егора Жукова. Есть основания полагать, что оно совершенно именно из-за журналисткой деятельности Егора", - говорится в заявлении комиссии.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные будут установлены и наказаны по закону.
Полицейский
Вчера, 09:46
Полиция возбудила уголовное дело после избиения блогера Егора Жукова
3520829
Обсудить 10
Егор ЖуковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей Венедиктов (журналист)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А 'дело' о бешеной травле наших врачей в Омске, спасших от смерти тело 'Н', это СПЧ как-то проморгало...И ведь ясно, почему.
31 августа, 17:06
Александр И
1300001
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