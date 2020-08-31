https://ria.ru/20200831/kriminal-1576509291.html
Полиция возбудила уголовное дело после избиения блогера Егора Жукова
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои" после избиения в Москве осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:46
2020-08-31T09:46
2020-08-31T10:46
егор жуков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей венедиктов (журналист)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои" после избиения в Москве осужденного за призывы к экстремизму блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Полиция начала проверку. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался."В полицию обратился мужчина, который в заявлении указал, что двое неизвестных на улице Расщупкина напали на него и причинили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сообщила пресс-служба столичного главка МВД.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идёт о Егоре Жукове.Полиция проводит комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20200831/zhukov-1576508399.html
https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
Леонид 1955
Если бы действительно избили, то рассказывал бы об этом в палате, а не бегал бы по городу!
66
Gloomy Humorist
Он из последних сил, поди
32
17
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия