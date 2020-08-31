https://ria.ru/20200831/kriminal-1576509291.html

Полиция возбудила уголовное дело после избиения блогера Егора Жукова

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои" после избиения в Москве осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:46

2020-08-31T09:46

2020-08-31T10:46

егор жуков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей венедиктов (журналист)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои" после избиения в Москве осужденного за призывы к экстремизму блогера <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a>.Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Полиция начала проверку. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался."В полицию обратился мужчина, который в заявлении указал, что двое неизвестных на улице Расщупкина напали на него и причинили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сообщила пресс-служба столичного главка МВД.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идёт о Егоре Жукове.Полиция проводит комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20200831/zhukov-1576508399.html

https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html

Леонид 1955 Если бы действительно избили, то рассказывал бы об этом в палате, а не бегал бы по городу! 66

Gloomy Humorist Он из последних сил, поди 32

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), москва, происшествия