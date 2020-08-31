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Омич получил 12 лет колонии за убийство пасынка из-за сутулости
Житель Омской области раскаялся в убийстве семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, суд назначил ему 12 лет колонии и выплату компенсации в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:39
2020-08-31T08:39
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
большереченский район
происшествия
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<strong>ОМСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> раскаялся в убийстве семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, суд назначил ему 12 лет колонии и выплату компенсации в размере полмиллиона рублей матери мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского областного суда.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил, что 10 сентября 2019 года в селе Новологиново <a href="http://ria.ru/location_Bolsherechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Большереченского района</a> Омской области 30-летний отчим Владимир Нетеса решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти. Мужчина по данным следствия, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив ребёнка руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. После этого Нетеса бросил ребенка на диван, в итоге мальчик скончался от удушья. Владимир сказал матери мальчика, что тот заснул, а сам убежал из дома и неделю скрывался в лесу, пока его не задержали."Подсудимый попросил прощения у потерпевшей (матери ребёнка - ред.), заявил, что сам себя не простит за случившееся. Мужчина сказал, что у него не было цели причинить вред, он наоборот, хотел помочь, раскаивается и сожалеет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Омского областного суда.Судья Николай Гаркуша Омского областного суда приговорил Владимира Нетесу по части 2 пункта "в" статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Также Нетесе предстоит выплатить своей бывшей сожительнице полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20200703/1573833480.html
https://ria.ru/20181106/1532190946.html
омская область
большереченский район
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, большереченский район, происшествия

Омич получил 12 лет колонии за убийство пасынка из-за сутулости

08:39 31.08.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ОМСК, 31 авг - РИА Новости. Житель Омской области раскаялся в убийстве семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, суд назначил ему 12 лет колонии и выплату компенсации в размере полмиллиона рублей матери мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского областного суда.
Ранее СК РФ сообщил, что 10 сентября 2019 года в селе Новологиново Большереченского района Омской области 30-летний отчим Владимир Нетеса решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти. Мужчина по данным следствия, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив ребёнка руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. После этого Нетеса бросил ребенка на диван, в итоге мальчик скончался от удушья. Владимир сказал матери мальчика, что тот заснул, а сам убежал из дома и неделю скрывался в лесу, пока его не задержали.
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"Подсудимый попросил прощения у потерпевшей (матери ребёнка - ред.), заявил, что сам себя не простит за случившееся. Мужчина сказал, что у него не было цели причинить вред, он наоборот, хотел помочь, раскаивается и сожалеет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Омского областного суда.
Судья Николай Гаркуша Омского областного суда приговорил Владимира Нетесу по части 2 пункта "в" статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Также Нетесе предстоит выплатить своей бывшей сожительнице полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Преступление. Архивное фото
6 ноября 2018, 12:35
Житель Тюменской области убил пасынка из-за спора при выборе телеканала
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