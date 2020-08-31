https://ria.ru/20200831/kredit-1576514484.html

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

В прошлом месяце доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в статистике Бюро РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:10

2020-08-31T11:10

2020-08-31T12:29

россия

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В прошлом месяце доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в статистике Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс"."Уровень утилизации кредитных карт, выданных в июле текущего года, составил рекордную величину — 68 процентов. Ближайший к этому уровню показатель (62 процента) отмечался лишь в декабре 2017 года", - отметил гендиректор компании Олег Лагуткин.По его словам, россияне в июле стали совершать больше трат по кредитным картам, которые получали для заранее запланированных расходов, возможно, с целью организации отпуска.Рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов: от 10 тысяч рублей до более 100 тысяч рублей. При этом наибольшие темпы роста использования показали карты с небольшими лимитами.

https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html

Виктор Григорьев а статья то о чём?....о том,что люди от безысходности хватаются за любую соломину,что бы выплыть...а вешают себе камень на шею...вопрос чем это закончится??? 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика