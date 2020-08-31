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https://ria.ru/20200831/kredit-1576514484.html
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
В прошлом месяце доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в статистике Бюро РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:10
2020-08-31T12:29
россия
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В прошлом месяце доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в статистике Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс"."Уровень утилизации кредитных карт, выданных в июле текущего года, составил рекордную величину — 68 процентов. Ближайший к этому уровню показатель (62 процента) отмечался лишь в декабре 2017 года", - отметил гендиректор компании Олег Лагуткин.По его словам, россияне в июле стали совершать больше трат по кредитным картам, которые получали для заранее запланированных расходов, возможно, с целью организации отпуска.Рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов: от 10 тысяч рублей до более 100 тысяч рублей. При этом наибольшие темпы роста использования показали карты с небольшими лимитами.
https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html
а статья то о чём?....о том,что люди от безысходности хватаются за любую соломину,что бы выплыть...а вешают себе камень на шею...вопрос чем это закончится???
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россия
РИА Новости
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60
россия, общество, экономика

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

11:10 31.08.2020 (обновлено: 12:29 31.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В прошлом месяце доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в статистике Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
"Уровень утилизации кредитных карт, выданных в июле текущего года, составил рекордную величину — 68 процентов. Ближайший к этому уровню показатель (62 процента) отмечался лишь в декабре 2017 года", - отметил гендиректор компании Олег Лагуткин.
По его словам, россияне в июле стали совершать больше трат по кредитным картам, которые получали для заранее запланированных расходов, возможно, с целью организации отпуска.
Рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов: от 10 тысяч рублей до более 100 тысяч рублей. При этом наибольшие темпы роста использования показали карты с небольшими лимитами.
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Обсудить 7
РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
а статья то о чём?....о том,что люди от безысходности хватаются за любую соломину,что бы выплыть...а вешают себе камень на шею...вопрос чем это закончится???
31 августа, 11:56
Виктор Григорьев
810100
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