https://ria.ru/20200831/kot-1576537926.html

В Тверской области застрелили кота-библиотекаря

В Тверской области злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который занимал в библиотеке города Городня символическую должность... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:29

2020-08-31T16:29

2020-08-31T17:49

тверская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который занимал в библиотеке города Городня символическую должность "SMM-мяунджера". Об этом сообщается на странице учреждения во "<a href="https://vk.com/bibliotekagorodnya?w=wall-139876604_1929" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Кота "приняли на работу" в марте. Ему завели аккаунт в соцсетях и начали с его помощью продвигать проводимые мероприятия.В четверг, 27 августа, Степан пропал. Сотрудники библиотеки попытались разыскать его, однако через два дня выяснилось, что кота убили.Как уточнила РИА Новости директор библиотеки Ольга Смирнова, у Степана была хозяйка, живущая неподалеку.Степан был чистоплотным, тихим, спокойно реагировал на посетителей с собаками, хорошо относился к детям, на руки не шел, но был не против ласк, фотографироваться не любил, добавила директор.По информации местных СМИ, одному из соседей не понравился запах, который появился в подъезде после визитов Степана, после чего мужчина расправился с животным.Представитель областного УМВД сообщила РИА Новости, что полиция выясняет обстоятельства возможного убийства кота. По ее словам, заявлений на сей счет не поступало, но на основе публикаций в соцсетях проводится проверка. Сотрудников библиотеки и других возможных свидетелей опрашивают.

https://ria.ru/20200807/1575492284.html

Mar Nightmare Стрелявшего самого надо расстрелять из пневматики , чтобы другим не повадно было, имхо. 85

Ольга Занкова ну сам-то сосед, судя по всему воняет похлеще 50

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тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия