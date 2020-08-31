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В Тверской области застрелили кота-библиотекаря
В Тверской области злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который занимал в библиотеке города Городня символическую должность... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:29
2020-08-31T17:49
тверская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который занимал в библиотеке города Городня символическую должность "SMM-мяунджера". Об этом сообщается на странице учреждения во "<a href="https://vk.com/bibliotekagorodnya?w=wall-139876604_1929" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Кота "приняли на работу" в марте. Ему завели аккаунт в соцсетях и начали с его помощью продвигать проводимые мероприятия.В четверг, 27 августа, Степан пропал. Сотрудники библиотеки попытались разыскать его, однако через два дня выяснилось, что кота убили.Как уточнила РИА Новости директор библиотеки Ольга Смирнова, у Степана была хозяйка, живущая неподалеку.Степан был чистоплотным, тихим, спокойно реагировал на посетителей с собаками, хорошо относился к детям, на руки не шел, но был не против ласк, фотографироваться не любил, добавила директор.По информации местных СМИ, одному из соседей не понравился запах, который появился в подъезде после визитов Степана, после чего мужчина расправился с животным.Представитель областного УМВД сообщила РИА Новости, что полиция выясняет обстоятельства возможного убийства кота. По ее словам, заявлений на сей счет не поступало, но на основе публикаций в соцсетях проводится проверка. Сотрудников библиотеки и других возможных свидетелей опрашивают.
https://ria.ru/20200807/1575492284.html
Стрелявшего самого надо расстрелять из пневматики , чтобы другим не повадно было, имхо.
85
ну сам-то сосед, судя по всему воняет похлеще
50
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тверская область
РИА Новости
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тверская область, происшествия

В Тверской области застрелили кота-библиотекаря

16:29 31.08.2020 (обновлено: 17:49 31.08.2020)
8459
© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнатктеКот Степан
Кот Степан - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнаткте
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Тверской области злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который занимал в библиотеке города Городня символическую должность "SMM-мяунджера". Об этом сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".

"Степочки больше нет. Убили его. Вернее, убил. И я знаю, кто. Ищу свидетелей", — говорится в публикации.

© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнатктеКот Степан
Кот Степан - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнаткте
Кот Степан
Кота "приняли на работу" в марте. Ему завели аккаунт в соцсетях и начали с его помощью продвигать проводимые мероприятия.
В четверг, 27 августа, Степан пропал. Сотрудники библиотеки попытались разыскать его, однако через два дня выяснилось, что кота убили.
Как уточнила РИА Новости директор библиотеки Ольга Смирнова, у Степана была хозяйка, живущая неподалеку.
"Каждый день он ходил в библиотеку как на работу. Сначала в окно, потом стал с нами в дверь заходить, как положено. В соцсетях у него появились друзья, стали оказывать помощь нашей библиотеке, присылали книги. Конечно, выросла и посещаемость библиотеки", — рассказала она.
Степан был чистоплотным, тихим, спокойно реагировал на посетителей с собаками, хорошо относился к детям, на руки не шел, но был не против ласк, фотографироваться не любил, добавила директор.
По информации местных СМИ, одному из соседей не понравился запах, который появился в подъезде после визитов Степана, после чего мужчина расправился с животным.
Представитель областного УМВД сообщила РИА Новости, что полиция выясняет обстоятельства возможного убийства кота. По ее словам, заявлений на сей счет не поступало, но на основе публикаций в соцсетях проводится проверка. Сотрудников библиотеки и других возможных свидетелей опрашивают.
Кот Палмерстон - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 14:54
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку
7323639328
Обсудить 12
Тверская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Стрелявшего самого надо расстрелять из пневматики , чтобы другим не повадно было, имхо.
31 августа, 16:36
Mar Nightmare
8400001
ну сам-то сосед, судя по всему воняет похлеще
31 августа, 16:41
О Ольга Занкова
4801001
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