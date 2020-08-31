Космические новости в фотографиях, август 2020 года
Телескоп "Хаббл" сделал великолепный снимок искаженной галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, из-за необычной формы получившей прозвище "Мясной крюк".
Телескоп "Хаббл" сделал великолепный снимок искаженной галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, из-за необычной формы получившей прозвище "Мясной крюк".
Российский космонавт, работающий на МКС, заметил неизвестные объекты, летящие в космосе. Астрономы предположили, что это могут быть спутники системы связи Starlink.
Российский космонавт, работающий на МКС, заметил неизвестные объекты, летящие в космосе. Астрономы предположили, что это могут быть спутники системы связи Starlink.
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона — одна крупнейших и самых ярких звезд в небе. Этот красный гигант светит в десятки тысяч раз сильнее Солнца.
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона — одна крупнейших и самых ярких звезд в небе. Этот красный гигант светит в десятки тысяч раз сильнее Солнца.
Ураган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики, снятый с борта Международной космической станции.
Ураган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики, снятый с борта Международной космической станции.
Пекулярная спиральная галактика с перемычкой NGC 1614 в созвездии Эридана с ярким центром и двумя симметричными рукавами — результат слияния галактик в прошлом. "Космическое ДТП" привело к вспышке звездообразования.
Пекулярная спиральная галактика с перемычкой NGC 1614 в созвездии Эридана с ярким центром и двумя симметричными рукавами — результат слияния галактик в прошлом. "Космическое ДТП" привело к вспышке звездообразования.
Светящаяся вуаль на снимке — не что иное, как небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенной примерно в 2400 световых годах от нас.
Светящаяся вуаль на снимке — не что иное, как небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенной примерно в 2400 световых годах от нас.
Японский космический грузовик завершил работу по доставке продовольствия и оборудования на МКС, отделился от станции и прекратил свое существование.
Японский космический грузовик завершил работу по доставке продовольствия и оборудования на МКС, отделился от станции и прекратил свое существование.
Рассеянное звездное скопление NGC 2203, сфотографированное космическим телескопом "Хаббл", помогло ученым больше узнать о звездной эволюции.
Рассеянное звездное скопление NGC 2203, сфотографированное космическим телескопом "Хаббл", помогло ученым больше узнать о звездной эволюции.
Очень Большой Телескоп (VLT), Европейской Южной Обсерватории в Чили сфотографировал гигантскую спиральную галактику с двойной перемычкой NGC 1365 в созвездии Печи.
Очень Большой Телескоп (VLT), Европейской Южной Обсерватории в Чили сфотографировал гигантскую спиральную галактику с двойной перемычкой NGC 1365 в созвездии Печи.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Радиотелескоп ALMA запечатлел далекую галактику SPT0418-47 в созвездии Часов, которую астрономы называют самым древним "близнецом" Млечного Пути.
Радиотелескоп ALMA запечатлел далекую галактику SPT0418-47 в созвездии Часов, которую астрономы называют самым древним "близнецом" Млечного Пути.
Исследователи получили многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Шесть снимков, сделанных на разных частотах, позволяют разглядеть мельчайшие детали.
Исследователи получили многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Шесть снимков, сделанных на разных частотах, позволяют разглядеть мельчайшие детали.
Вид на Галапагосские острова с борта МКС.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 4907 в созвездии Волос Вероники. На новом снимке телескопа "Хаббл" видно, как ее рукава обвивают сверкающую центральную перемычку.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 4907 в созвездии Волос Вероники. На новом снимке телескопа "Хаббл" видно, как ее рукава обвивают сверкающую центральную перемычку.