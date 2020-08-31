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Космические новости в фотографиях, август 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия августа. РИА Новости, 31.08.2020
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хаббл
наса
космос
alma
космос - риа наука
краснодарский край
фото
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия августа.
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хаббл, наса, космос, alma, космос - риа наука, краснодарский край, фото, фото

Космические новости в фотографиях, август 2020 года

11:07 31.08.2020 (обновлено: 11:10 31.08.2020)
2019
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия августа.
© ESA/Hubble & NASA, S. Smartt et al.

Телескоп "Хаббл" сделал великолепный снимок искаженной галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, из-за необычной формы получившей прозвище "Мясной крюк".

Искаженная галактика галактика NGC 2442 в созвездии Летучая Рыба
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Телескоп "Хаббл" сделал великолепный снимок искаженной галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, из-за необычной формы получившей прозвище "Мясной крюк".

© ESA/Hubble & NASA, S. Smartt et al.
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Российский космонавт, работающий на МКС, заметил неизвестные объекты, летящие в космосе. Астрономы предположили, что это могут быть спутники системы связи Starlink.

Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
2 из 14

Российский космонавт, работающий на МКС, заметил неизвестные объекты, летящие в космосе. Астрономы предположили, что это могут быть спутники системы связи Starlink.

© РИА Новости / Роскосмос
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CC BY 4.0 / Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA / The atmosphere of Betelgeuse

Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона — одна крупнейших и самых ярких звезд в небе. Этот красный гигант светит в десятки тысяч раз сильнее Солнца.

Звезда Бетельгейзе (Альфа Ориона)
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Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона — одна крупнейших и самых ярких звезд в небе. Этот красный гигант светит в десятки тысяч раз сильнее Солнца.

CC BY 4.0 / Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA / The atmosphere of Betelgeuse
© NASA

Ураган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики, снятый с борта Международной космической станции.

Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
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Ураган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики, снятый с борта Международной космической станции.

© NASA
© ESA/Hubble & NASA, A. Adamo

Пекулярная спиральная галактика с перемычкой NGC 1614 в созвездии Эридана с ярким центром и двумя симметричными рукавами — результат слияния галактик в прошлом. "Космическое ДТП" привело к вспышке звездообразования.

Пекулярная спиральная галактика с перемычкой NGC 1614 в созвездии Эридан
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Пекулярная спиральная галактика с перемычкой NGC 1614 в созвездии Эридана с ярким центром и двумя симметричными рукавами — результат слияния галактик в прошлом. "Космическое ДТП" привело к вспышке звездообразования.

© ESA/Hubble & NASA, A. Adamo
© Фото : ESA/Hubble & NASA, W. Blair

Светящаяся вуаль на снимке — не что иное, как небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенной примерно в 2400 световых годах от нас.

Небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенной примерно в 2400 световых годах от нас
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Светящаяся вуаль на снимке — не что иное, как небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенной примерно в 2400 световых годах от нас.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, W. Blair
© NASA / Chris Cassidy

Японский космический грузовик завершил работу по доставке продовольствия и оборудования на МКС, отделился от станции и прекратил свое существование.

Японский грузовой корабль серии HTV-9 отстыковался от МКС
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Японский космический грузовик завершил работу по доставке продовольствия и оборудования на МКС, отделился от станции и прекратил свое существование.

© NASA / Chris Cassidy
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Girardiñ / Stellar sweet shop

Рассеянное звездное скопление NGC 2203, сфотографированное космическим телескопом "Хаббл", помогло ученым больше узнать о звездной эволюции.

Звездное скопление NGC 2203, сфотографированное космическим телескопом Hubble
8 из 14

Рассеянное звездное скопление NGC 2203, сфотографированное космическим телескопом "Хаббл", помогло ученым больше узнать о звездной эволюции.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Girardiñ / Stellar sweet shop
© ESO/TIMER survey

Очень Большой Телескоп (VLT), Европейской Южной Обсерватории в Чили сфотографировал гигантскую спиральную галактику с двойной перемычкой NGC 1365 в созвездии Печи.

Спиральная галактика NGC 1365 сфотографированная Очень Большим Телескопом (VLT) в Чили
9 из 14

Очень Большой Телескоп (VLT), Европейской Южной Обсерватории в Чили сфотографировал гигантскую спиральную галактику с двойной перемычкой NGC 1365 в созвездии Печи.

© ESO/TIMER survey
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
10 из 14

Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rizzo et al.

Радиотелескоп ALMA запечатлел далекую галактику SPT0418-47 в созвездии Часов, которую астрономы называют самым древним "близнецом" Млечного Пути.

Молодая чрезвычайно далекая галактика SPT0418-47 в созвездии Часов
11 из 14

Радиотелескоп ALMA запечатлел далекую галактику SPT0418-47 в созвездии Часов, которую астрономы называют самым древним "близнецом" Млечного Пути.

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rizzo et al.
© Lister et al.; Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Исследователи получили многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Шесть снимков, сделанных на разных частотах, позволяют разглядеть мельчайшие детали.

Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли
12 из 14

Исследователи получили многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Шесть снимков, сделанных на разных частотах, позволяют разглядеть мельчайшие детали.

© Lister et al.; Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF
© NASA / Chris Cassidy

Вид на Галапагосские острова с борта МКС.

Галапагосские острова с борта МКС
13 из 14

Вид на Галапагосские острова с борта МКС.

© NASA / Chris Cassidy
© ESA/Hubble & NASA, M. Gregg

Спиральная галактика с перемычкой NGC 4907 в созвездии Волос Вероники. На новом снимке телескопа "Хаббл" видно, как ее рукава обвивают сверкающую центральную перемычку.

Спиральная галактика с перемычкой NGC 4907 (SBb) в созвездии Волосы Вероники
14 из 14

Спиральная галактика с перемычкой NGC 4907 в созвездии Волос Вероники. На новом снимке телескопа "Хаббл" видно, как ее рукава обвивают сверкающую центральную перемычку.

© ESA/Hubble & NASA, M. Gregg
9903000
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