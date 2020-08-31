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В Ивановской области отмечают рост числа случаев COVID-19 среди туристов
Врачи в Ивановской области отмечают прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией за счет отпускников, возвращающихся с курортов Краснодарского края и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:15
2020-08-31T16:15
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<strong>ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врачи в Ивановской области отмечают прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией за счет отпускников, возвращающихся с курортов Краснодарского края и из-за границы, сообщает в понедельник облправительство.По состоянию на 31 августа в Ивановской области зарегистрированы 7397 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 37 диагнозов. Из новых случаев 29 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, восемь — заразились после контакта с ранее заболевшими. В стационаре находятся 442 заболевших с коронавирусной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 167 человек. На аппаратах ИВЛ – 12 пациентов. Свободны для больных COVID — 78 коек.Как отметил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, рост заболеваемости фиксируется, в том числе, за счет завозных случаев."Конечно, это было прогнозируемо, мы связываем это с массовым возвращением наших жителей из отпусков из других регионов и из-за границы. Так, у нас есть уже сейчас случаи заболевания коронавирусом возвратившихся из Краснодарского края, Турции, Украины. Основной прирост дают городские округа – особенно Иваново, Кинешма, Шуя", – приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.За сутки выписаны пять человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области после COVID выздоровели 6110 пациентов. Умерли в регионе 118 человек с подтвержденным COVID.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кинешма, ивановская область, турция, краснодарский край, украина

В Ивановской области отмечают рост числа случаев COVID-19 среди туристов

16:15 31.08.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеОктябрьский район города Иваново
Октябрьский район города Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости. Врачи в Ивановской области отмечают прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией за счет отпускников, возвращающихся с курортов Краснодарского края и из-за границы, сообщает в понедельник облправительство.
По состоянию на 31 августа в Ивановской области зарегистрированы 7397 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 37 диагнозов. Из новых случаев 29 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, восемь — заразились после контакта с ранее заболевшими. В стационаре находятся 442 заболевших с коронавирусной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 167 человек. На аппаратах ИВЛ – 12 пациентов. Свободны для больных COVID — 78 коек.
Как отметил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, рост заболеваемости фиксируется, в том числе, за счет завозных случаев.
"Конечно, это было прогнозируемо, мы связываем это с массовым возвращением наших жителей из отпусков из других регионов и из-за границы. Так, у нас есть уже сейчас случаи заболевания коронавирусом возвратившихся из Краснодарского края, Турции, Украины. Основной прирост дают городские округа – особенно Иваново, Кинешма, Шуя", – приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.
За сутки выписаны пять человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области после COVID выздоровели 6110 пациентов. Умерли в регионе 118 человек с подтвержденным COVID.
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