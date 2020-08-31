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У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус
Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:53
2020-08-31T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ракову</a>."У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах", - цитируют в материале Ракову. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

11:53 31.08.2020 (обновлено: 12:20 31.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах", - цитируют в материале Ракову.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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