https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576518814.html

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:53

2020-08-31T11:53

2020-08-31T12:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ракову</a>."У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах", - цитируют в материале Ракову. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество