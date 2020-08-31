https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576517281.html

Мурашко рассказал о росте объемов производства вакцины от коронавируса

На максимальные объемы производства вакцины от коронавируса Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:41

2020-08-31T11:41

2020-08-31T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> На максимальные объемы производства вакцины от коронавируса Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре, заявил глава ведомства <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>."Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Более 2,5 тысяч человек уже набрано, всего будет набрано 40 тысяч (добровольцев)", - сказал он.Министр добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.Ранее ведомство зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество