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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576517281.html
Мурашко рассказал о росте объемов производства вакцины от коронавируса
На максимальные объемы производства вакцины от коронавируса Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:41
2020-08-31T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> На максимальные объемы производства вакцины от коронавируса Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре, заявил глава ведомства <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>."Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Более 2,5 тысяч человек уже набрано, всего будет набрано 40 тысяч (добровольцев)", - сказал он.Министр добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.Ранее ведомство зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о росте объемов производства вакцины от коронавируса

11:41 31.08.2020 (обновлено: 12:41 31.08.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. На максимальные объемы производства вакцины от коронавируса Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Более 2,5 тысяч человек уже набрано, всего будет набрано 40 тысяч (добровольцев)", - сказал он.
Министр добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.
Ранее ведомство зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
5101021
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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