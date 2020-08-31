https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512094.html
В России умерли 83 человека с COVID-19 за сутки
За сутки в России умерли 83 человека с COVID-19, за все время - 17 176, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:33
2020-08-31T10:33
2020-08-31T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 83 человека с COVID-19, за все время - 17 176, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 83 летальных случая... За весь период по России умерло 17 176 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19