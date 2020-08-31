https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576507532.html

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:17

2020-08-31T09:17

2020-08-31T11:38

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<strong>БАНГКОК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a>, сообщает интернет-версия газеты <a href="https://www.thejakartapost.com/" target="_blank">Jakarta Post</a> со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.Штамм, получивший название D614G, ранее не обнаруживался в Индонезии, однако в соседней Малайзии его присутствие было зарегистрировано в середине августа, сообщает издание.Судя по результатам исследований, проведенных в Институте Эйкмана, скорость передачи штамма D614G в лабораторных условиях 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса, обнаруженного в китайском Ухане в начале пандемии. Однако лабораторные исследования не дают ответа на вопрос, с какой скоростью распространяется вирус в человеческой популяции. Также неизвестно, вызывает ли D614G более тяжелое течение заболевания, говорится в сообщении.По словам Амина Соебандрио, президента Института Эйкмана, в настоящее время до 40% больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.Соебандрио также сообщил газете, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции, так как вакцины воздействуют непосредственно на механизмы вируса, ответственные за заражение им клеток организма, а эти механизмы у D614G идентичны механизмам первоначального "уханьского" штамма, выполняющим эту же задачу.С начала пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 172 тысячи человек, скончались 7 343 человека, выздоровели 124 тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/koronavirus-1576415368.html

Прохожий Пролетающий Идёт запугивание населения планеты.,что бы сами бежали на прививку, Ничего личного,как говориться,только бизнес. 32

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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