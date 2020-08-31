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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576504628.html
Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:14
2020-08-31T03:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нью-йорк
москва
общество
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Очередной рейс "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" вывез россиян из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, сообщается на сайте <a href="https://www.jfkairport.com/" target="_blank">аэропорта JFK</a>.Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a> в 11.14 мск.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов - Казани, Калининграда и Новосибирска. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200824/1576217562.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нью-йорк, москва, общество

Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

03:14 31.08.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 31 авг - РИА Новости. Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.
Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 11.14 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов - Казани, Калининграда и Новосибирска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Более семи тысяч россиян вернулись из США на родину вывозными рейсами
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нью-ЙоркМоскваОбщество
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