https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576503238.html

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:27

2020-08-31T00:27

2020-08-31T02:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>.Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.Следует также контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - проверять мытьё рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом."Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе.Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество