https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576503238.html
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:27
2020-08-31T00:27
2020-08-31T02:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>.Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.Следует также контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - проверять мытьё рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом."Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе.Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Риск заражения COVID-19
все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
"В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу", - говорится в сообщении.
Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
Следует также контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - проверять мытьё рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
"Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе.
Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.