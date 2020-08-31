Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576503238.html
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:27
2020-08-31T02:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102223/77/1022237727_0:154:3093:1894_1400x0_80_0_0_36d51798aa552aed5329ba3542c1e935.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>.Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.Следует также контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - проверять мытьё рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом."Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе.Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102223/77/1022237727_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_f55029a83dec4da22c959ab664ca46ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

00:27 31.08.2020 (обновлено: 02:01 31.08.2020)
12141
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкШкольник
Школьник
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Школьник. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу", - говорится в сообщении.
Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Следует также контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - проверять мытьё рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
"Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе.
Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
77101134
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
Президент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Актер Жерар Депардье
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Сон
Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
Избитого блогера Жукова осматривает врач
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния