https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html

Более 300 концертных программ пройдет на площадках Дня города в Москве

Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:04

2020-08-31T18:04

2020-08-31T18:04

культура

новости культуры

"сокольники"

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщил, что День города пройдет в столице 5 и 6 сентября, праздник будет локальным и пройдет на парковых, фестивальных и окружных площадках. Темой станет "Музейная Москва".Отмечается, что кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" будут выступать на всех 13-ти городских окружных площадках Дня города – за два дня там пройдет 20 кукольных представлений. Помимо этого, в парках "Северное Тушино" и "Певческое поле" будут показывать детские мюзиклы, по шесть мюзиклов каждый день, суммарно 24 показа.Помимо этого, концерты и спектакли будут идти в восьми столичных парках: "Кузьминках", Саду имени Баумана, "Усадьбе Воронцово", "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле". Отмечается, что больше всего будет джаза, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника.

https://ria.ru/20200825/igra-1576294808.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, "сокольники", сергей собянин, москва