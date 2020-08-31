https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html
Более 300 концертных программ пройдет на площадках Дня города в Москве
Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:04
2020-08-31T18:04
2020-08-31T18:04
культура
новости культуры
"сокольники"
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795341_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_164ace1a5150c5f4447ce509ec469724.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщил, что День города пройдет в столице 5 и 6 сентября, праздник будет локальным и пройдет на парковых, фестивальных и окружных площадках. Темой станет "Музейная Москва".Отмечается, что кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" будут выступать на всех 13-ти городских окружных площадках Дня города – за два дня там пройдет 20 кукольных представлений. Помимо этого, в парках "Северное Тушино" и "Певческое поле" будут показывать детские мюзиклы, по шесть мюзиклов каждый день, суммарно 24 показа.Помимо этого, концерты и спектакли будут идти в восьми столичных парках: "Кузьминках", Саду имени Баумана, "Усадьбе Воронцово", "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле". Отмечается, что больше всего будет джаза, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника.
https://ria.ru/20200825/igra-1576294808.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795341_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_85f30edf9b96ff179f27b29ae84f0e16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, "сокольники", сергей собянин, москва
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщил, что День города пройдет в столице 5 и 6 сентября, праздник будет локальным и пройдет на парковых, фестивальных и окружных площадках. Темой станет "Музейная Москва".
"Праздник, который в этом году посвятили музеям, обещает множество познавательных развлечений для всей семьи, а на сценах пройдут яркие музыкальные представления и спектакли. Гостей ждет более 320 концертных программ на более 20 городских и парковых площадках. Для них выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" будут выступать на всех 13-ти городских окружных площадках Дня города – за два дня там пройдет 20 кукольных представлений. Помимо этого, в парках "Северное Тушино" и "Певческое поле" будут показывать детские мюзиклы, по шесть мюзиклов каждый день, суммарно 24 показа.
Помимо этого, концерты и спектакли будут идти в восьми столичных парках: "Кузьминках", Саду имени Баумана, "Усадьбе Воронцово", "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле". Отмечается, что больше всего будет джаза, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника.