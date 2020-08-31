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https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html
Более 300 концертных программ пройдет на площадках Дня города в Москве
Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:04
2020-08-31T18:04
культура
новости культуры
"сокольники"
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщил, что День города пройдет в столице 5 и 6 сентября, праздник будет локальным и пройдет на парковых, фестивальных и окружных площадках. Темой станет "Музейная Москва".Отмечается, что кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" будут выступать на всех 13-ти городских окружных площадках Дня города – за два дня там пройдет 20 кукольных представлений. Помимо этого, в парках "Северное Тушино" и "Певческое поле" будут показывать детские мюзиклы, по шесть мюзиклов каждый день, суммарно 24 показа.Помимо этого, концерты и спектакли будут идти в восьми столичных парках: "Кузьминках", Саду имени Баумана, "Усадьбе Воронцово", "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле". Отмечается, что больше всего будет джаза, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника.
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новости культуры, "сокольники", сергей собянин, москва

Более 300 концертных программ пройдет на площадках Дня города в Москве

18:04 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФестиваль "Московская семья" в честь Дня семьи, любви и верности
Фестиваль Московская семья в честь Дня семьи, любви и верности
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 300 концертных программ пройдет на окружных и парковых площадках празднования Дня города в Москве, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщил, что День города пройдет в столице 5 и 6 сентября, праздник будет локальным и пройдет на парковых, фестивальных и окружных площадках. Темой станет "Музейная Москва".
"Праздник, который в этом году посвятили музеям, обещает множество познавательных развлечений для всей семьи, а на сценах пройдут яркие музыкальные представления и спектакли. Гостей ждет более 320 концертных программ на более 20 городских и парковых площадках. Для них выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" будут выступать на всех 13-ти городских окружных площадках Дня города – за два дня там пройдет 20 кукольных представлений. Помимо этого, в парках "Северное Тушино" и "Певческое поле" будут показывать детские мюзиклы, по шесть мюзиклов каждый день, суммарно 24 показа.
Помимо этого, концерты и спектакли будут идти в восьми столичных парках: "Кузьминках", Саду имени Баумана, "Усадьбе Воронцово", "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле". Отмечается, что больше всего будет джаза, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника.
Клуб Что? Где? Когда?
25 августа, 17:52Культура
Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр
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КультураНовости культуры"Сокольники"Сергей СобянинМосква
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