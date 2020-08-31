https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:41

2020-08-31T11:41

2020-08-31T12:26

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855992_0:0:3176:1788_1400x0_80_0_0_9a64d945262d6e5f55ccfd2038c81b44.jpg

<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению стремится власть."Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - сказал Лукашенко.Слова президента на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200831/1045588391/Lukashenko-vlast-budet-predlagat-peremeny.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576498508.html

pesawo6851 Эх сябры, сябры... Хотят красивой жизни, как в Европе и США... Вспомните историю - когда жизнь у нас всех была хороша? Когда мы были друзьями Америки? 17

Victor Kostin Что же ты так распинаешься? Зачем смотреть продукты в страна Еврососюза - сходи в Магнит или Пятерочку. Прямо сейчас у нас вроде бы наши правители. И что? Они миллиардеры, они даже не покупают за гроши - они просто берут по праву сильного. Они уже сейчас имеют все, что хотят. Причем свои грабят своих гораздо жестче, чем это бы делали чужие. Спросишь почему? Потому, что чужие будут строить бизнес, думать о будущем, а свои просто грабят. 13

5

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире