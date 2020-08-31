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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html
Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:41
2020-08-31T12:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению стремится власть."Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - сказал Лукашенко.Слова президента на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200831/1045588391/Lukashenko-vlast-budet-predlagat-peremeny.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576498508.html
Эх сябры, сябры... Хотят красивой жизни, как в Европе и США... Вспомните историю - когда жизнь у нас всех была хороша? Когда мы были друзьями Америки?
17
Что же ты так распинаешься? Зачем смотреть продукты в страна Еврососюза - сходи в Магнит или Пятерочку. Прямо сейчас у нас вроде бы наши правители. И что? Они миллиардеры, они даже не покупают за гроши - они просто берут по праву сильного. Они уже сейчас имеют все, что хотят. Причем свои грабят своих гораздо жестче, чем это бы делали чужие. Спросишь почему? Потому, что чужие будут строить бизнес, думать о будущем, а свои просто грабят.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

11:41 31.08.2020 (обновлено: 12:26 31.08.2020)
103965
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению стремится власть.
"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - сказал Лукашенко.
Слова президента на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало приводит Sputnik Беларусь.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эх сябры, сябры... Хотят красивой жизни, как в Европе и США... Вспомните историю - когда жизнь у нас всех была хороша? Когда мы были друзьями Америки?
31 августа, 12:54
ppesawo6851
1000106
Что же ты так распинаешься? Зачем смотреть продукты в страна Еврососюза - сходи в Магнит или Пятерочку. Прямо сейчас у нас вроде бы наши правители. И что? Они миллиардеры, они даже не покупают за гроши - они просто берут по праву сильного. Они уже сейчас имеют все, что хотят. Причем свои грабят своих гораздо жестче, чем это бы делали чужие. Спросишь почему? Потому, что чужие будут строить бизнес, думать о будущем, а свои просто грабят.
31 августа, 13:23
Victor Kostin
710005
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