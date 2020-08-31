https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html
Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:41
2020-08-31T11:41
2020-08-31T12:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предложение вернуться к конституции 1994 года не двигает общество вперед, а именно к такому движению стремится власть."Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - сказал Лукашенко.Слова президента на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200831/1045588391/Lukashenko-vlast-budet-predlagat-peremeny.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576498508.html
pesawo6851
Эх сябры, сябры... Хотят красивой жизни, как в Европе и США... Вспомните историю - когда жизнь у нас всех была хороша? Когда мы были друзьями Америки?
17
Victor Kostin
Что же ты так распинаешься? Зачем смотреть продукты в страна Еврососюза - сходи в Магнит или Пятерочку. Прямо сейчас у нас вроде бы наши правители. И что? Они миллиардеры, они даже не покупают за гроши - они просто берут по праву сильного. Они уже сейчас имеют все, что хотят. Причем свои грабят своих гораздо жестче, чем это бы делали чужие. Спросишь почему? Потому, что чужие будут строить бизнес, думать о будущем, а свои просто грабят.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире