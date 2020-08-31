https://ria.ru/20200831/kompensatsiya-1576526607.html

Большой театр получил компенсацию недополученных доходов за три месяца

Большой театр получил государственную компенсацию недополученных из-за карантина доходов за три месяца, но в случае сокращения расходов правительства на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:54

2020-08-31T16:54

2020-08-31T16:54

культура

театр

новости культуры

владимир урин

большой театр

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Большой театр получил государственную компенсацию недополученных из-за карантина доходов за три месяца, но в случае сокращения расходов правительства на бюджетную сферу на 10% театру в 2021 году придется "затягивать пояса", заявил генеральный директор театра Владимир Урин.По его данным, правительство рассматривает вариант сокращения расходов бюджетной сферы на 10%."Это серьезная сумма из той субсидии, которую получает Большой театр. Поэтому не исключаю, что нам придется затягивать пояса в 2021 году. Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств. Порой в такой ситуации продюсеры тихонечко начинают поднимать цены на свой продукт. Скажу сразу твердо: мы подобного делать не будем. Цены на билеты в Большой театр и так достаточно высокие", - сообщил Урин.Гендиректор театра подчеркнул, что ценовая политика ГАБТа не изменится в ближайшее время: в 2020 и 2021 годах цены на билеты подниматься не будут."А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать. Все будет зависеть от того, что будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют. Сейчас практически со всеми нашими контрагентами мы ведем переговоры о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают к нам", - рассказал Урин, добавив, что у штатных сотрудников снижения гонораров не будет.Ранее Урин сообщал, что за время карантина театр недополучил от продажи билетов порядка 850 миллионов рублей, с учетом отмены гастролей и другими доходами эта сумма составляет больше миллиарда.

https://ria.ru/20200819/1575970869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, владимир урин, большой театр