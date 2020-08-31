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https://ria.ru/20200831/kompensatsiya-1576526607.html
Большой театр получил компенсацию недополученных доходов за три месяца
Большой театр получил государственную компенсацию недополученных из-за карантина доходов за три месяца, но в случае сокращения расходов правительства на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:54
2020-08-31T16:54
культура
театр
новости культуры
владимир урин
большой театр
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Большой театр получил государственную компенсацию недополученных из-за карантина доходов за три месяца, но в случае сокращения расходов правительства на бюджетную сферу на 10% театру в 2021 году придется "затягивать пояса", заявил генеральный директор театра Владимир Урин.По его данным, правительство рассматривает вариант сокращения расходов бюджетной сферы на 10%."Это серьезная сумма из той субсидии, которую получает Большой театр. Поэтому не исключаю, что нам придется затягивать пояса в 2021 году. Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств. Порой в такой ситуации продюсеры тихонечко начинают поднимать цены на свой продукт. Скажу сразу твердо: мы подобного делать не будем. Цены на билеты в Большой театр и так достаточно высокие", - сообщил Урин.Гендиректор театра подчеркнул, что ценовая политика ГАБТа не изменится в ближайшее время: в 2020 и 2021 годах цены на билеты подниматься не будут."А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать. Все будет зависеть от того, что будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют. Сейчас практически со всеми нашими контрагентами мы ведем переговоры о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают к нам", - рассказал Урин, добавив, что у штатных сотрудников снижения гонораров не будет.Ранее Урин сообщал, что за время карантина театр недополучил от продажи билетов порядка 850 миллионов рублей, с учетом отмены гастролей и другими доходами эта сумма составляет больше миллиарда.
https://ria.ru/20200819/1575970869.html
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театр, новости культуры, владимир урин, большой театр

Большой театр получил компенсацию недополученных доходов за три месяца

16:54 31.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФонтан Витали на Театральной площади
Фонтан Витали на Театральной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большой театр получил государственную компенсацию недополученных из-за карантина доходов за три месяца, но в случае сокращения расходов правительства на бюджетную сферу на 10% театру в 2021 году придется "затягивать пояса", заявил генеральный директор театра Владимир Урин.
"Мы каждый год по итогам резервировали определенную сумму денег на непредвиденные обстоятельства. Вот она и пригодилась. Плюс правительство выделило нам средства, которые частично возместили недополученные доходы. Но только частично. Да, и дополнительно компенсирует (правительство - Прим. ред.) частично недополученные доходы. За апрель, май, июнь Большой театр получил компенсацию", - рассказал Урин в интервью изданию Forbes.
По его данным, правительство рассматривает вариант сокращения расходов бюджетной сферы на 10%.
"Это серьезная сумма из той субсидии, которую получает Большой театр. Поэтому не исключаю, что нам придется затягивать пояса в 2021 году. Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств. Порой в такой ситуации продюсеры тихонечко начинают поднимать цены на свой продукт. Скажу сразу твердо: мы подобного делать не будем. Цены на билеты в Большой театр и так достаточно высокие", - сообщил Урин.
Гендиректор театра подчеркнул, что ценовая политика ГАБТа не изменится в ближайшее время: в 2020 и 2021 годах цены на билеты подниматься не будут.
"А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать. Все будет зависеть от того, что будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют. Сейчас практически со всеми нашими контрагентами мы ведем переговоры о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают к нам", - рассказал Урин, добавив, что у штатных сотрудников снижения гонораров не будет.
Ранее Урин сообщал, что за время карантина театр недополучил от продажи билетов порядка 850 миллионов рублей, с учетом отмены гастролей и другими доходами эта сумма составляет больше миллиарда.
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