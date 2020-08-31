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https://ria.ru/20200831/komi-1576528518.html
Врио главы Коми рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:03
2020-08-31T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
республика коми
владимир путин
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> рассказал президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в регионе.Путин провел встречу с Уйбой в режиме видеоконференции."Буквально два абзаца по ситуации с COVID. Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50% резерва коечных мест", - сказал Уйба.Также врио губернатора отметил, что национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (<a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>), ФМБА России и Минздрав оказали существенную поддержку специалистами. "Просто неоценимую помощь оказало правительство города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек", - рассказал он.Также Уйба отметил, что совместно с Минздравом России были переучены более 3 тысяч специалистов. "Это врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания", - сказал врио главы региона."Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества - за то, что вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо вам огромное", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://realty.ria.ru/20200831/komi-1576528270.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, владимир путин, москва, санкт-петербург, общество

Врио главы Коми рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

14:03 31.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе.
Путин провел встречу с Уйбой в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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"Буквально два абзаца по ситуации с COVID. Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50% резерва коечных мест", - сказал Уйба.
Также врио губернатора отметил, что национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и Минздрав оказали существенную поддержку специалистами. "Просто неоценимую помощь оказало правительство города Москвы, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек", - рассказал он.
Также Уйба отметил, что совместно с Минздравом России были переучены более 3 тысяч специалистов. "Это врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания", - сказал врио главы региона.
"Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества - за то, что вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо вам огромное", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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