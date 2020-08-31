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https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html
Роскачество повторно проверило докторскую колбасу
Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, сообщает Роскачество. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:30
2020-08-31T11:48
роскачество
колбаса
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, <a href="https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/kolbasnye-izdeliya/kolbasa-doktorskaya/" target="_blank">сообщает</a> Роскачество.Масштабную экспертизу "Докторской" провели в 2017 году. Сейчас организация по просьбам потребителей вновь проверила шесть самых популярных торговых марок, чтобы оценить, как меняется качество ранее исследованных продуктов.Эксперты проверили колбасу по 70 показателям, в том числе на посторонние ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты), красителей и антибиотиков.При этом в колбасе одной из торговых марок обнаружили фрагменты слюнных желез. Также у нее кисловатый запах и выраженный кислый вкус, а на разрезе — много точечных бледно-розовых вкраплений.Еще один производитель, к которому были претензии по содержанию антибиотиков и маркировке, эти недостатки устранил, но из-за влаги в упаковке и на разрезе продукта не получил более высокого балла.В продукции еще одного изготовителя не нашли ранее выявленной ДНК лошади и нарушений в маркировке, но из-за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов ей не удалось получить отличную оценку.Еще два участника испытаний устранили нарушения по маркировке, один из них получил высший балл благодаря органолептическим свойствам, но недостатком стало содержание антибиотика.
https://ria.ru/20200803/1575286500.html
https://ria.ru/20200720/1574575317.html
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60
роскачество, колбаса, общество

Роскачество повторно проверило докторскую колбасу

08:30 31.08.2020 (обновлено: 11:48 31.08.2020)
13374
© Depositphotos / rrraumДокторская колбаса
Докторская колбаса
© Depositphotos / rrraum
Докторская колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, сообщает Роскачество.
Масштабную экспертизу "Докторской" провели в 2017 году. Сейчас организация по просьбам потребителей вновь проверила шесть самых популярных торговых марок, чтобы оценить, как меняется качество ранее исследованных продуктов.
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Эксперты проверили колбасу по 70 показателям, в том числе на посторонние ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты), красителей и антибиотиков.

"Испытания показали, что на российском рынке исследованная экспертами колбаса "Докторская" соответствует требованиям технического регламента и ее можно назвать безопасной", — сообщается в пресс-релизе.

При этом в колбасе одной из торговых марок обнаружили фрагменты слюнных желез. Также у нее кисловатый запах и выраженный кислый вкус, а на разрезе — много точечных бледно-розовых вкраплений.
Еще один производитель, к которому были претензии по содержанию антибиотиков и маркировке, эти недостатки устранил, но из-за влаги в упаковке и на разрезе продукта не получил более высокого балла.
В продукции еще одного изготовителя не нашли ранее выявленной ДНК лошади и нарушений в маркировке, но из-за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов ей не удалось получить отличную оценку.
Еще два участника испытаний устранили нарушения по маркировке, один из них получил высший балл благодаря органолептическим свойствам, но недостатком стало содержание антибиотика.
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