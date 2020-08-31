https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html

Роскачество повторно проверило докторскую колбасу

Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, сообщает Роскачество. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:30

2020-08-31T08:30

2020-08-31T11:48

роскачество

колбаса

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, <a href="https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/kolbasnye-izdeliya/kolbasa-doktorskaya/" target="_blank">сообщает</a> Роскачество.Масштабную экспертизу "Докторской" провели в 2017 году. Сейчас организация по просьбам потребителей вновь проверила шесть самых популярных торговых марок, чтобы оценить, как меняется качество ранее исследованных продуктов.Эксперты проверили колбасу по 70 показателям, в том числе на посторонние ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты), красителей и антибиотиков.При этом в колбасе одной из торговых марок обнаружили фрагменты слюнных желез. Также у нее кисловатый запах и выраженный кислый вкус, а на разрезе — много точечных бледно-розовых вкраплений.Еще один производитель, к которому были претензии по содержанию антибиотиков и маркировке, эти недостатки устранил, но из-за влаги в упаковке и на разрезе продукта не получил более высокого балла.В продукции еще одного изготовителя не нашли ранее выявленной ДНК лошади и нарушений в маркировке, но из-за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов ей не удалось получить отличную оценку.Еще два участника испытаний устранили нарушения по маркировке, один из них получил высший балл благодаря органолептическим свойствам, но недостатком стало содержание антибиотика.

https://ria.ru/20200803/1575286500.html

https://ria.ru/20200720/1574575317.html

Радик Сафаргалиев А мясо нашли? 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, колбаса, общество