https://ria.ru/20200831/knigi-1576522508.html

Исследование показало, какие книги предпочли бы изучать в школе россияне

Россияне хотели бы исключить из школьной программы "Войну и мир" и "Тихий Дон" и обсуждать на уроках литературы сагу о Гарри Поттере, свидетельствует аналитика... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:51

2020-08-31T12:51

2020-08-31T13:36

культура

гузель яхина

алексей иванов (писатель)

гарри поттер

светлана алексиевич

михаил шолохов

лев толстой (писатель)

борис акунин

александр солженицын

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Россияне хотели бы исключить из школьной программы "Войну и мир" и "Тихий Дон" и обсуждать на уроках литературы сагу о <a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттере</a>, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.Специально ко Дню знаний книжный сервис провел исследование среди пользователей и выяснил, произведения каких современных авторов, по их мнению, стоит добавить в школьную программу, а книги каких классиков из нее убрать."Среди произведений современных зарубежных писателей респонденты, что довольно предсказуемо, на первое место поставили сагу о Гарри Поттере <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a>. 42% россиян отметили, что книги о мальчике-волшебнике обязательно должны стать частью школьной программы. На втором месте оказался научно-фантастический рассказ американца Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". Далее разместилась документально-очерковая книга белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a> "У войны не женское лицо", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.В программу по литературе, по мнению пользователей, также стоит включить исторический роман "Азазель" <a href="http://ria.ru/person_Boris_Akunin_Grigorijj_CHkhartishvili/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Акунина</a>, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Зулейха открывает глаза" <a href="http://ria.ru/person_Guzel_JAkhina/" target="_blank" data-auto="true">Гузель Яхиной</a>, книгу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ivanov_pisatel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Иванова</a> "Географ глобус пропил" и бестселлер Мариам Петросян "Дом, в котором…".Согласно исследованию, большинство россиян с радостью бы убрали из школьной программы исторические саги, в частности, "Войну и мир" <a href="http://ria.ru/person_Lev_Tolstojj/" target="_blank">Льва Толстого</a> и "Тихий Дон" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHolokhov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Шолохова</a>. Также опрошенные не считают нужным читать на уроках литературы "лагерную прозу": 19% респондентов высказались против повести "Один день Ивана Денисовича" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solzhenicyn/" target="_blank" data-auto="true">Александра Солженицына</a>, а 18% - против сборника "Колымские рассказы" Варлама Шаламова."Результаты опроса оказались довольно предсказуемыми и очевидными - большинство проголосовало за исключение из школьной программы "Войны и мира" Льва Толстого и "Тихого Дона" Михаила Шолохова. Можно было бы сказать, что читателей смущает объем произведений, но сага о Гарри Поттере, которую они хотели бы видеть в программе, это опровергает. Мне кажется, читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее, ярче и динамичнее - без военных эпопей, без серьезного чтения, которое требует рефлексии, отсюда и 19% проголосовавших против "лагерной прозы", - привели в пресс-службе слова главного редактора сервиса Екатерины Писаревой.

https://ria.ru/20200622/1573287709.html

https://ria.ru/20200730/1575156074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гузель яхина, алексей иванов (писатель), гарри поттер, светлана алексиевич, михаил шолохов, лев толстой (писатель), борис акунин, александр солженицын, джоан роулинг (джоан мюррэй), образование - общество