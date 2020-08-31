Исследование показало, какие книги предпочли бы изучать в школе россияне
12:51 31.08.2020 (обновлено: 13:36 31.08.2020)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россияне хотели бы исключить из школьной программы "Войну и мир" и "Тихий Дон" и обсуждать на уроках литературы сагу о Гарри Поттере, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
Специально ко Дню знаний книжный сервис провел исследование среди пользователей и выяснил, произведения каких современных авторов, по их мнению, стоит добавить в школьную программу, а книги каких классиков из нее убрать.
"Среди произведений современных зарубежных писателей респонденты, что довольно предсказуемо, на первое место поставили сагу о Гарри Поттере Джоан Роулинг. 42% россиян отметили, что книги о мальчике-волшебнике обязательно должны стать частью школьной программы. На втором месте оказался научно-фантастический рассказ американца Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". Далее разместилась документально-очерковая книга белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
В программу по литературе, по мнению пользователей, также стоит включить исторический роман "Азазель" Бориса Акунина, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, книгу Алексея Иванова "Географ глобус пропил" и бестселлер Мариам Петросян "Дом, в котором…".
Согласно исследованию, большинство россиян с радостью бы убрали из школьной программы исторические саги, в частности, "Войну и мир" Льва Толстого и "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Также опрошенные не считают нужным читать на уроках литературы "лагерную прозу": 19% респондентов высказались против повести "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына, а 18% - против сборника "Колымские рассказы" Варлама Шаламова.
"Результаты опроса оказались довольно предсказуемыми и очевидными - большинство проголосовало за исключение из школьной программы "Войны и мира" Льва Толстого и "Тихого Дона" Михаила Шолохова. Можно было бы сказать, что читателей смущает объем произведений, но сага о Гарри Поттере, которую они хотели бы видеть в программе, это опровергает. Мне кажется, читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее, ярче и динамичнее - без военных эпопей, без серьезного чтения, которое требует рефлексии, отсюда и 19% проголосовавших против "лагерной прозы", - привели в пресс-службе слова главного редактора сервиса Екатерины Писаревой.
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