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Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:18
2020-08-31T17:15
минобороны кнр
министерство обороны индии
китай
минобороны китая
индия
в мире
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<strong>ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости.</strong> Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">Министерством обороны КНР</a>.В заявлении Индию обвинили в нарушении "территориального суверенитета Китая".Ранее <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> сообщило о столкновении с армией КНР в приграничном регионе Ладакх. Идет ли речь о двух разных инцидентах, не уточняется.Ситуация в Ладакхе обострилась еще в мае, когда военные двух стран конфликтовали в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами.Новый виток напряженности начался после драки военнослужащих в долине Галван 15 июня. Индийская сторона тогда сообщила о гибели 20 своих солдат. Пекин информацию о числе погибших и пострадавших не обнародовал.Военное командование двух стран в Ладакхе и дипломаты провели несколько раундов переговоров, по результатам которых войска практически отошли на прежние позиции. Но конфликт урегулирован не был.
https://ria.ru/20200708/1574073563.html
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китай
индия
РИА Новости
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минобороны кнр, министерство обороны индии, китай, минобороны китая, индия, в мире

Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета

16:18 31.08.2020 (обновлено: 17:15 31.08.2020)
8362
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны КНР.

"Тридцать первого августа индийские войска нарушили достигнутый ранее консенсус между двумя сторонами в ходе переговоров на разных уровнях, вновь незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создавая напряженность в приграничной зоне", — заявила китайская сторона.

В заявлении Индию обвинили в нарушении "территориального суверенитета Китая".
Ранее Минобороны Индии сообщило о столкновении с армией КНР в приграничном регионе Ладакх. Идет ли речь о двух разных инцидентах, не уточняется.
Ситуация в Ладакхе обострилась еще в мае, когда военные двух стран конфликтовали в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами.
Новый виток напряженности начался после драки военнослужащих в долине Галван 15 июня. Индийская сторона тогда сообщила о гибели 20 своих солдат. Пекин информацию о числе погибших и пострадавших не обнародовал.
Военное командование двух стран в Ладакхе и дипломаты провели несколько раундов переговоров, по результатам которых войска практически отошли на прежние позиции. Но конфликт урегулирован не был.
Госсекретарь США Майк Помпео
8 июля, 18:07
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
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Обсудить 19
Минобороны КНРМинистерство обороны ИндииКитайМинобороны КитаяИндияВ мире
Популярные комментарии
Срочно продать С-400 обеим сторонам.
31 августа, 16:24
Александр Аникин
5131105
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