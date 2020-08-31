Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
16:18 31.08.2020 (обновлено: 17:15 31.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны КНР.
"Тридцать первого августа индийские войска нарушили достигнутый ранее консенсус между двумя сторонами в ходе переговоров на разных уровнях, вновь незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создавая напряженность в приграничной зоне", — заявила китайская сторона.
В заявлении Индию обвинили в нарушении "территориального суверенитета Китая".
Ранее Минобороны Индии сообщило о столкновении с армией КНР в приграничном регионе Ладакх. Идет ли речь о двух разных инцидентах, не уточняется.
Ситуация в Ладакхе обострилась еще в мае, когда военные двух стран конфликтовали в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами.
Новый виток напряженности начался после драки военнослужащих в долине Галван 15 июня. Индийская сторона тогда сообщила о гибели 20 своих солдат. Пекин информацию о числе погибших и пострадавших не обнародовал.
Военное командование двух стран в Ладакхе и дипломаты провели несколько раундов переговоров, по результатам которых войска практически отошли на прежние позиции. Но конфликт урегулирован не был.
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