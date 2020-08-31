https://ria.ru/20200831/kitay-1576537152.html

Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета

Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:18

2020-08-31T16:18

2020-08-31T17:15

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<strong>ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости.</strong> Пекин выразил Нью-Дели протест в связи с незаконным пересечением пограничной линии контроля индийскими войсками, говорится в заявлении, распространенном <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">Министерством обороны КНР</a>.В заявлении Индию обвинили в нарушении "территориального суверенитета Китая".Ранее <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> сообщило о столкновении с армией КНР в приграничном регионе Ладакх. Идет ли речь о двух разных инцидентах, не уточняется.Ситуация в Ладакхе обострилась еще в мае, когда военные двух стран конфликтовали в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами.Новый виток напряженности начался после драки военнослужащих в долине Галван 15 июня. Индийская сторона тогда сообщила о гибели 20 своих солдат. Пекин информацию о числе погибших и пострадавших не обнародовал.Военное командование двух стран в Ладакхе и дипломаты провели несколько раундов переговоров, по результатам которых войска практически отошли на прежние позиции. Но конфликт урегулирован не был.

https://ria.ru/20200708/1574073563.html

Александр Аникин Срочно продать С-400 обеим сторонам. 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны кнр, министерство обороны индии, китай, минобороны китая, индия, в мире