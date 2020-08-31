https://ria.ru/20200831/kitay-1576447935.html

В Китае можно арендовать целый остров за 535 долларов в год

В Китае предлагают взять в аренду острова стоимостью от 535 долларов в год, сообщает Travel & Leisure. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:09

2020-08-31T03:09

2020-08-31T03:09

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В Китае предлагают взять в аренду острова стоимостью от 535 долларов в год, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/china-renting-out-uninhabited-islands-liaoning" target="_blank">сообщает</a> Travel & Leisure. Северо-восточная провинция Ляонин включает в себя более 500 необитаемых островов, которые правительство решило сдать в аренду.Некоторые из них расположены вдоль реки Ялу, образующей границу с Северной Кореей.Самый дешевый вариант аренды необитаемого острова составляет 535 долларов в год, но есть и более дорогие, например, за 3,6 миллиона долларов. Цены зависят от морской фауны, экологических проблем, наличия пляжей. Но любой, кто решит снять остров, должен будет заплатить больше, чем стоимость аренды. Необходимо представить правительству детальный план развития, обеспечив при его реализации сохранение окружающей среды. Проекты также должны соответствовать одной из девяти категорий, включая туризм, сельское хозяйство, рыболовство и городское развитие.Несколько островов в провинции Ляонин в настоящее время уже используются для туризма, многие из них были превращены в парки. Самый популярный — известен своими ухоженными садами и скалистым побережьем. На другом — есть песчаные и грязевые пляжи, традиционная пагода, а также множество местных морепродуктов.

https://ria.ru/20200808/1575509278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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