https://ria.ru/20200831/khadid-1576506932.html

Самую красивую женщину в мире раскритиковали за слишком откровенный наряд

Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:52

2020-08-31T08:52

2020-08-31T08:52

белла хадид

шоу-бизнес

нью-йорк (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155359/22/1553592219_0:159:2493:1561_1400x0_80_0_0_82059752c51177c9719a095a656b32e1.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд.На снимках, опубликованных фан-аккаунтом манекенщицы, Хадид идет по одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и прозрачного топа.Поклонники модели сочли наряд слишком откровенным, а внешний вид певицы вызывающим и небрежным."Выглядит так, будто она сама его сшила", - написала asyakova."Это просто какой-то адский наряд", - возмутилась imelenajms."Мне кажется, Белла просто привлекает к себе внимание", - предположила k.pawlak2.

https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html

1

нью-йорк (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, шоу-бизнес, нью-йорк (город), в мире