https://ria.ru/20200831/khadid-1576506932.html
Самую красивую женщину в мире раскритиковали за слишком откровенный наряд
Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:52
2020-08-31T08:52
2020-08-31T08:52
белла хадид
шоу-бизнес
нью-йорк (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд.На снимках, опубликованных фан-аккаунтом манекенщицы, Хадид идет по одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и прозрачного топа.Поклонники модели сочли наряд слишком откровенным, а внешний вид певицы вызывающим и небрежным."Выглядит так, будто она сама его сшила", - написала asyakova."Это просто какой-то адский наряд", - возмутилась imelenajms."Мне кажется, Белла просто привлекает к себе внимание", - предположила k.pawlak2.
https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес, нью-йорк (город), в мире