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Самую красивую женщину в мире раскритиковали за слишком откровенный наряд
Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:52
2020-08-31T08:52
белла хадид
шоу-бизнес
нью-йорк (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Супермодель&nbsp;<a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд.На снимках, опубликованных фан-аккаунтом манекенщицы, Хадид идет по одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и прозрачного топа.Поклонники модели сочли наряд слишком откровенным, а внешний вид певицы вызывающим и небрежным."Выглядит так, будто она сама его сшила", - написала asyakova."Это просто какой-то адский наряд", - возмутилась imelenajms."Мне кажется, Белла просто привлекает к себе внимание", - предположила k.pawlak2.
https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html
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Новости
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РИА Новости
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белла хадид, шоу-бизнес, нью-йорк (город), в мире

Самую красивую женщину в мире раскритиковали за слишком откровенный наряд

08:52 31.08.2020
28239
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид
Cупермодель Белла Хадид - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, подверглась критике за слишком откровенный наряд.
На снимках, опубликованных фан-аккаунтом манекенщицы, Хадид идет по одной из улиц Нью-Йорка без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и прозрачного топа.
Поклонники модели сочли наряд слишком откровенным, а внешний вид певицы вызывающим и небрежным.
"Выглядит так, будто она сама его сшила", - написала asyakova.
"Это просто какой-то адский наряд", - возмутилась imelenajms.
"Мне кажется, Белла просто привлекает к себе внимание", - предположила k.pawlak2.
Модель Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Белла ХадидШоу-бизнесНью-Йорк (город)В мире
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