Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/kaskader-1576505280.html
Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео
В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T06:25
2020-08-31T15:22
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576505251_0:248:581:575_1400x0_80_0_0_33e22856fbf82918e4e7e08089398731.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" во "<a href="https://vk.com/" target="_blank">ВКонтакте</a>".На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.
https://ria.ru/20200815/1575840558.html
5
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576505251_0:194:581:630_1400x0_80_0_0_3a5adef03de3bccba4f317e829583c29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свердловская область, происшествия

Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео

06:25 31.08.2020 (обновлено: 15:22 31.08.2020)
13681
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" во "ВКонтакте".
На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.
Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.
После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.
Сальто на «Запорожце»: каскадер выполнил первый в России бэкфлип - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 22:38
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлипКаскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
2683712339
Обсудить 5
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Маргарита Грачева
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Жителей России предупредили о суровой зиме
Акция протеста в Портленде, США
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Больница
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Актер Жерар Депардье дегустирует крымское вино в ресторане в Москве
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей женщине заползла в рот огромная змея
Галина с Пифом
"Захлебывался кровью, потом умер". Убийство, потрясшее Псковскую область
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Руки в наручниках
Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
Лента новостейМолния