https://ria.ru/20200831/kaskader-1576505280.html
Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео
В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T06:25
2020-08-31T06:25
2020-08-31T15:22
свердловская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" во "<a href="https://vk.com/" target="_blank">ВКонтакте</a>".На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.
https://ria.ru/20200815/1575840558.html
5
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, происшествия