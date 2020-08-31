https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html

Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома

Многие родители заводят для детей отдельную банковскую карту, пытаясь еще со школы научить их финансовой самостоятельности. Как обезопасить карту ребенка от... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:20

2020-08-31T03:20

2020-08-31T03:21

россия

лаборатория касперского

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Многие родители заводят для детей отдельную банковскую карту, пытаясь еще со школы научить их финансовой самостоятельности. Как обезопасить карту ребенка от мошенников, рассказал РИА Новости руководитель направления "<a href="https://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">Лаборатории Касперского</a>" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко."Расскажите, из каких элементов состоит банковская карта: номер, срок действия, чип, магнитная лента, фамилия и имя держателя карты, CVV-код. Объясните, что нельзя никому сообщать эти данные, даже если тот, кто их попросит, будет представляться сотрудником безопасности банка. Данные карты не стоит отправлять или хранить в мессенджерах или постить в социальных сетях. Ребенок должен понимать, что пин-код от карты нужно запомнить, а не оставлять его в заметках или на бумажке в кошельке", - советует он.Помимо этого, стоит на практике показать ребенку, как пользоваться банкоматом и терминалом оплаты в магазине, а также функцией бесконтактной оплаты. Так злоумышленники не смогут ввести его в заблуждение. "Расскажите, как безопасно покупать онлайн: не вводить данные карты на подозрительных ресурсах, на сайтах, которые не используют шифрование (они начинаются с http, без s на конце), не совершать покупки, когда ребенок заходит в интернет через незапароленные точки Wi-Fi в общественных местах, например, в кафе", - рекомендует Сиденко.Эксперт напомнил, что физическую карту можно потерять, поэтому ее стоит добавить в платежное приложение на смартфон или в смарт-часы, а также привязать к аккаунту Apple, Google или другим сервисам. "Таким образом карта будет всегда под рукой, при этом на ней все так же будут действовать лимиты на суточные расходы", - сказал он.

https://ria.ru/20200827/bank-1576385462.html

https://ria.ru/20200827/khakery-1576374361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, общество