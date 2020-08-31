https://ria.ru/20200831/kamchatka-1576527229.html

Мишустин поручил поддержать идею создания на Камчатке научного центра

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минприроды и Минобрнауки, а также властям Камчатки поддержать инициативу создания Международного научного РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:47

2020-08-31T13:47

2020-08-31T13:47

россия

дальний восток

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризму</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> и Минобрнауки, а также властям Камчатки поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке. Перечень поручений Мишустина после поездки премьера на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> опубликован <a href="http://government.ru/orders/selection/401/40297/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте правительства РФ</a>."Ростуризму (З.В. Догузовой), Минприроды России (Д.Н. Кобылкину) совместно с Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", иным заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям, Правительству <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке (Центра разработки и внедрения лучших практик экологичного и гармоничного развития человека и природы)", - говорится в перечне поручений.О результатах необходимо доложить в правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в срок до 1 октября 2020 года. Также до 15 ноября необходимо представить предложения по кандидатурам для включения в состав попечительского совета научно-образовательного центра. Кроме этого, Минприроды, Минпросвещения, Минвостокразвития, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> и Минкомсвязи совместно с властями Камчатского края и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено проработать вопросы о реализации проекта "Школа защитников природы" на базе ФГПУ "Кроноцкий государственный заповедник", в том числе с использованием дистанционной платформы для методической подготовки волонтеров в сфере экологического туризма, разработки программы подготовки учеников "Школы защитников природы" по охране окружающей среды и выделении необходимого финансирования на реализацию проекта.О результатах необходимо доложить до 2 ноября.

https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html

https://ria.ru/20200831/mishustin-1576525406.html

россия

дальний восток

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии), камчатский край, общество