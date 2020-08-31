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https://ria.ru/20200831/kamchatka-1576527229.html
Мишустин поручил поддержать идею создания на Камчатке научного центра
Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минприроды и Минобрнауки, а также властям Камчатки поддержать инициативу создания Международного научного РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:47
2020-08-31T13:47
россия
дальний восток
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризму</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> и Минобрнауки, а также властям Камчатки поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке. Перечень поручений Мишустина после поездки премьера на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> опубликован <a href="http://government.ru/orders/selection/401/40297/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте правительства РФ</a>."Ростуризму (З.В. Догузовой), Минприроды России (Д.Н. Кобылкину) совместно с Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", иным заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям, Правительству <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке (Центра разработки и внедрения лучших практик экологичного и гармоничного развития человека и природы)", - говорится в перечне поручений.О результатах необходимо доложить в правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в срок до 1 октября 2020 года. Также до 15 ноября необходимо представить предложения по кандидатурам для включения в состав попечительского совета научно-образовательного центра. Кроме этого, Минприроды, Минпросвещения, Минвостокразвития, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> и Минкомсвязи совместно с властями Камчатского края и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено проработать вопросы о реализации проекта "Школа защитников природы" на базе ФГПУ "Кроноцкий государственный заповедник", в том числе с использованием дистанционной платформы для методической подготовки волонтеров в сфере экологического туризма, разработки программы подготовки учеников "Школы защитников природы" по охране окружающей среды и выделении необходимого финансирования на реализацию проекта.О результатах необходимо доложить до 2 ноября.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576525406.html
россия
дальний восток
камчатский край
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россия, дальний восток, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии), камчатский край, общество

Мишустин поручил поддержать идею создания на Камчатке научного центра

13:47 31.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минприроды и Минобрнауки, а также властям Камчатки поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке. Перечень поручений Мишустина после поездки премьера на Дальний Восток опубликован на сайте правительства РФ.
"Ростуризму (З.В. Догузовой), Минприроды России (Д.Н. Кобылкину) совместно с Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", иным заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям, Правительству Камчатского края поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке (Центра разработки и внедрения лучших практик экологичного и гармоничного развития человека и природы)", - говорится в перечне поручений.
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О результатах необходимо доложить в правительство Российской Федерации в срок до 1 октября 2020 года. Также до 15 ноября необходимо представить предложения по кандидатурам для включения в состав попечительского совета научно-образовательного центра. Кроме этого, Минприроды, Минпросвещения, Минвостокразвития, Минфину и Минкомсвязи совместно с властями Камчатского края и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено проработать вопросы о реализации проекта "Школа защитников природы" на базе ФГПУ "Кроноцкий государственный заповедник", в том числе с использованием дистанционной платформы для методической подготовки волонтеров в сфере экологического туризма, разработки программы подготовки учеников "Школы защитников природы" по охране окружающей среды и выделении необходимого финансирования на реализацию проекта.
О результатах необходимо доложить до 2 ноября.
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РоссияДальний ВостокМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Камчатский крайОбщество
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