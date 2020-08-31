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https://ria.ru/20200831/inostrantsy-1576552159.html
Попова рассказала, когда начнут учиться иностранные студенты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что иностранные студенты, находящиеся в РФ, не имеют ограничения для начала учебы, но въехать в страну... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:35
2020-08-31T21:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> выразила уверенность, что иностранные студенты, находящиеся в РФ, не имеют ограничения для начала учебы, но въехать в страну можно будет только после соответствующего разрешения."Иностранные студенты, которые находятся в РФ. Я уверена, что здесь никаких ограничений нет. А те, кто еще не приехал в РФ, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на вопрос о том, смогут ли иностранные студенты приступить к учебе 1 сентября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, когда начнут учиться иностранные студенты

21:35 31.08.2020 (обновлено: 21:36 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что иностранные студенты, находящиеся в РФ, не имеют ограничения для начала учебы, но въехать в страну можно будет только после соответствующего разрешения.
"Иностранные студенты, которые находятся в РФ. Я уверена, что здесь никаких ограничений нет. А те, кто еще не приехал в РФ, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, смогут ли иностранные студенты приступить к учебе 1 сентября.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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