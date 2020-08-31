https://ria.ru/20200831/indiya-1576538822.html

Умер бывший президент Индии Пранаб Мукерджи

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи умер в понедельник в возрасте 84 лет, сообщил президент Индии Рам Натх Ковинд. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:41

2020-08-31T16:41

2020-08-31T16:41

коронавирус covid-19

рам натх ковинд

коронавирусы

пранаб мукерджи

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> <a href="http://ria.ru/person_Pranab_Mukerdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Пранаб Мукерджи</a> умер в понедельник в возрасте 84 лет, сообщил президент Индии <a href="http://ria.ru/person_ram-natkh-kovind/" target="_blank" data-auto="true">Рам Натх Ковинд</a>.Ранее сообщалось, что Мукерджи, занимавший пост президента Индии с 2012 по 2017 годы, находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ после операции по удалению тромба в мозге. У него также выявили <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>."Печально слышать, что бывшего президента Шри Пранаба Мукерджи больше нет. Его кончина - это конец эпохи… Народ оплакивает потерю одного из своих самых достойных сыновей. Соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам", - написал Ковинд в <a href="https://twitter.com/ram_nath_kovind" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Свои соболезнования выразил премьер-министр Индии <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендра Моди</a>."Индия скорбит о кончине Пранаба Мукерджи. Он оставил неизгладимый след на пути развития нашей нации. Превосходный ученый, выдающийся государственный деятель, им восхищались представители всего политического спектра и все слои общества. Будучи президентом Индии, Пранаб Мукерджи сделал президентский дворец еще более доступным для простых граждан. Он сделал президентский дом центром обучения, инноваций, культуры, науки и литературы. Я никогда не забуду его мудрые советы по ключевым вопросам политики", - написал он.Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Всего в стране выявлено 3,62 миллиона случаев заболевания. Лечение в больницах проходят более 781 тысячи человек, или 21,59% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 16 тысяч.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200730/1575182635.html

https://ria.ru/20200405/1569604152.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рам натх ковинд, коронавирусы, пранаб мукерджи, нарендра моди, бразилия, индия, сша, в мире