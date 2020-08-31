https://ria.ru/20200831/indiya-1576507102.html

Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе

Минобороны Индии сообщило о новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:02

2020-08-31T09:02

2020-08-31T16:57

министерство обороны индии

нью-дели

китай

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> сообщило о новом столкновении с войсками <a href="http://ria.ru/location_China/">Китая</a> в приграничном регионе Ладакх.Инцидент произошел в минувшие выходные, число пострадавших не уточняется.В военном ведомстве отметили, что для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.В Пекине, в свою очередь, заявили, что китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля.Ситуация в Ладакхе обострилась еще в начале мая после череды конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между государствами.Новый виток напряженности начался после драки военных в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента погибли 20 индийских солдат. Пекин не обнародовал данные о потерях.Для деэскалации стороны провели несколько раундов переговоров, в результате которых войска двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта, однако столкновения продолжаются.

https://ria.ru/20200703/1573836823.html

https://ria.ru/20200527/1572064508.html

Егор Панкратов Нам это выгодно! 64

Юрий Ф Как пел в древности один певец - это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент...)) 45

14

нью-дели

китай

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны индии, нью-дели, китай, индия, в мире