https://ria.ru/20200831/indiya-1576507102.html
Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе
Минобороны Индии сообщило о новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:02
2020-08-31T09:02
2020-08-31T16:57
министерство обороны индии
нью-дели
китай
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> сообщило о новом столкновении с войсками <a href="http://ria.ru/location_China/">Китая</a> в приграничном регионе Ладакх.Инцидент произошел в минувшие выходные, число пострадавших не уточняется.В военном ведомстве отметили, что для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.В Пекине, в свою очередь, заявили, что китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля.Ситуация в Ладакхе обострилась еще в начале мая после череды конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между государствами.Новый виток напряженности начался после драки военных в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента погибли 20 индийских солдат. Пекин не обнародовал данные о потерях.Для деэскалации стороны провели несколько раундов переговоров, в результате которых войска двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта, однако столкновения продолжаются.
https://ria.ru/20200703/1573836823.html
https://ria.ru/20200527/1572064508.html
Егор Панкратов
Нам это выгодно!
64
Юрий Ф
Как пел в древности один певец - это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент...))
45
14
нью-дели
китай
индия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны индии, нью-дели, китай, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. Минобороны Индии
сообщило о новом столкновении с войсками Китая
в приграничном регионе Ладакх.
Инцидент произошел в минувшие выходные, число пострадавших не уточняется.
В военном ведомстве отметили, что для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.
"Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность", — отмечается в заявлении.
В Пекине, в свою очередь, заявили, что китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля.
Ситуация в Ладакхе обострилась еще в начале мая после череды конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между государствами.
Новый виток напряженности начался после драки военных в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным Нью-Дели
, в результате инцидента погибли 20 индийских солдат. Пекин не обнародовал данные о потерях.
Для деэскалации стороны провели несколько раундов переговоров, в результате которых войска двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта, однако столкновения продолжаются.