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Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, укрепляющие иммунитет. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:19
2020-08-31T19:28
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал продукты, укрепляющие иммунитет.Медик подчеркнул важность сбалансированного питания с ограниченной калорийностью для укрепления иммунитета. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.Чтобы питание было сбалансированным, врач советует ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен."Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды", — объяснил медик.Кроме того, Мясников назвал продукты, потребление которых следует ограничить. По словам телеведущего, это мясо, животные жиры и сладкое.
https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет

18:19 31.08.2020 (обновлено: 19:28 31.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, укрепляющие иммунитет.

"Я покупаю имбирь очень часто, обожаю лимоны, чеснок, но сами по себе они иммунитет вам не дадут. Эти продукты должны быть элементом правильного питания", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Медик подчеркнул важность сбалансированного питания с ограниченной калорийностью для укрепления иммунитета. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.
Чтобы питание было сбалансированным, врач советует ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 15:36
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен.
"Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды", — объяснил медик.
Кроме того, Мясников назвал продукты, потребление которых следует ограничить. По словам телеведущего, это мясо, животные жиры и сладкое.
Сахар - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 04:01
Названы главные враги иммунитета
11891151145
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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