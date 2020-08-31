https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html
Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, укрепляющие иммунитет. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:19
2020-08-31T18:19
2020-08-31T19:28
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал продукты, укрепляющие иммунитет.Медик подчеркнул важность сбалансированного питания с ограниченной калорийностью для укрепления иммунитета. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.Чтобы питание было сбалансированным, врач советует ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен."Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды", — объяснил медик.Кроме того, Мясников назвал продукты, потребление которых следует ограничить. По словам телеведущего, это мясо, животные жиры и сладкое.
https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html
https://ria.ru/20200828/immunitet-1576407423.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал продукты, укрепляющие иммунитет.
"Я покупаю имбирь очень часто, обожаю лимоны, чеснок, но сами по себе они иммунитет вам не дадут. Эти продукты должны быть элементом правильного питания", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Медик подчеркнул важность сбалансированного питания с ограниченной калорийностью для укрепления иммунитета. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.
Чтобы питание было сбалансированным, врач советует ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.
Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен.
"Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды", — объяснил медик.
Кроме того, Мясников назвал продукты, потребление которых следует ограничить. По словам телеведущего, это мясо, животные жиры и сладкое.