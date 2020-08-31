https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, укрепляющие иммунитет. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:19

2020-08-31T18:19

2020-08-31T19:28

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал продукты, укрепляющие иммунитет.Медик подчеркнул важность сбалансированного питания с ограниченной калорийностью для укрепления иммунитета. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.Чтобы питание было сбалансированным, врач советует ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен."Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды", — объяснил медик.Кроме того, Мясников назвал продукты, потребление которых следует ограничить. По словам телеведущего, это мясо, животные жиры и сладкое.

https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html

https://ria.ru/20200828/immunitet-1576407423.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество, общество