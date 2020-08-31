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https://ria.ru/20200831/huawei-1576553572.html
Huawei предсказали смерть на рынке смартфонов
Корпорация Huawei в скором времени может покинуть рынок смартфонов, пишет издание ITHome со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T23:19
2020-08-31T23:19
xiaomi inc
huawei technologies
apple
китай
сша
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> в скором времени может покинуть рынок смартфонов, пишет издание <a href="https://www.ithome.com/0/506/205.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a> со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо.Согласно его данным, Huawei стремительно теряет конкурентоспособность — в частности из-за американских санкций. Лучшим сценарием для компании аналитик считает сокращение доли на рынке. По его словам, это произойдет из-за укрепления таких гигантов, как <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, Oppo, Vivo и Xiaomi. В худшем случае Huawei придется и вовсе покинуть рынок.Аналитик отмечает, что немаловажным фактором, влияющим на "упадок" корпорации, является острая проблема, связанная с комплектующими. Huawei предъявляет высокие требования к "начинке" смартфонов, что, по его мнению, усложняет взаимодействие заказчика с производителями. Мин-Чи Куо считает, что эта тенденция уже скоро приведет к кризису на производстве. Ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В "черный список" добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.
https://ria.ru/20200818/1575926042.html
https://ria.ru/20200830/shenchzhen-1576471717.html
на хуавее щас тренируются. если это возымеет эффект, то в дальнейшем так же будут душить и другие компании
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китай
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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xiaomi inc, huawei technologies, apple, китай, сша, технологии, в мире

Huawei предсказали смерть на рынке смартфонов

23:19 31.08.2020
5579
© AP Photo / Mark Schiefelbein, FileОфис компании Huawei в Пекине
Офис компании Huawei в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein, File
Офис компании Huawei в Пекине . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Корпорация Huawei в скором времени может покинуть рынок смартфонов, пишет издание ITHome со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо.
Согласно его данным, Huawei стремительно теряет конкурентоспособность — в частности из-за американских санкций. Лучшим сценарием для компании аналитик считает сокращение доли на рынке. По его словам, это произойдет из-за укрепления таких гигантов, как Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi. В худшем случае Huawei придется и вовсе покинуть рынок.
Магазин компании Huawei в Пекине
18 августа, 11:23
"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei
Аналитик отмечает, что немаловажным фактором, влияющим на "упадок" корпорации, является острая проблема, связанная с комплектующими. Huawei предъявляет высокие требования к "начинке" смартфонов, что, по его мнению, усложняет взаимодействие заказчика с производителями. Мин-Чи Куо считает, что эта тенденция уже скоро приведет к кризису на производстве.
Ранее США объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В "черный список" добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.
Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.
Шэньчжэнь, Китай
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21591623146
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Xiaomi IncHuawei TechnologiesAppleКитайСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
на хуавее щас тренируются. если это возымеет эффект, то в дальнейшем так же будут душить и другие компании
31 августа, 23:58
Вадим Антонов
2000001
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