https://ria.ru/20200831/huawei-1576553572.html

Huawei предсказали смерть на рынке смартфонов

Корпорация Huawei в скором времени может покинуть рынок смартфонов, пишет издание ITHome со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T23:19

2020-08-31T23:19

2020-08-31T23:19

xiaomi inc

huawei technologies

apple

китай

сша

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> в скором времени может покинуть рынок смартфонов, пишет издание <a href="https://www.ithome.com/0/506/205.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a> со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо.Согласно его данным, Huawei стремительно теряет конкурентоспособность — в частности из-за американских санкций. Лучшим сценарием для компании аналитик считает сокращение доли на рынке. По его словам, это произойдет из-за укрепления таких гигантов, как <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, Oppo, Vivo и Xiaomi. В худшем случае Huawei придется и вовсе покинуть рынок.Аналитик отмечает, что немаловажным фактором, влияющим на "упадок" корпорации, является острая проблема, связанная с комплектующими. Huawei предъявляет высокие требования к "начинке" смартфонов, что, по его мнению, усложняет взаимодействие заказчика с производителями. Мин-Чи Куо считает, что эта тенденция уже скоро приведет к кризису на производстве. Ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В "черный список" добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.

https://ria.ru/20200818/1575926042.html

https://ria.ru/20200830/shenchzhen-1576471717.html

Вадим Антонов на хуавее щас тренируются. если это возымеет эффект, то в дальнейшем так же будут душить и другие компании 21

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китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, huawei technologies, apple, китай, сша, технологии, в мире