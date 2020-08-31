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https://ria.ru/20200831/gracheva-1576504449.html
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, впервые опубликовала фотографии без протеза. Снимки размещены в ее... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:34
2020-08-31T02:39
россия
маргарита грачева
серпухов
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Serpukhov/" target="_blank" data-auto="true">Серпухова</a> <a href="http://ria.ru/person_margarita-gracheva/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Грачева</a>, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, впервые опубликовала фотографии без протеза. Снимки размещены в ее <a href="https://www.instagram.com/p/CEfC3xWFpqa/" target="_blank">Instagram</a>."Я давно хотела сделать это... Но никак не решалась... Для меня это первая фотосессия без протеза", - написала девушка.По ее словам, ранее она не решалась появляться в публичном пространстве без протеза. "Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без. Когда я с протезом, все смотрят как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости", - рассказала Грачева.Она добавила, что своей фотосессией хочет показать важность внутренних ценностей и взглядов, а также перебороть свой "барьер".В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
https://ria.ru/20200729/1575112172.html
россия
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россия, маргарита грачева, серпухов, общество

Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза

02:34 31.08.2020 (обновлено: 02:39 31.08.2020)
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© Фото : @margoritka1211/InstagramМаргарита Грачева
Маргарита Грачева
© Фото : @margoritka1211/Instagram
Маргарита Грачева. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, впервые опубликовала фотографии без протеза. Снимки размещены в ее Instagram.
"Я давно хотела сделать это... Но никак не решалась... Для меня это первая фотосессия без протеза", - написала девушка.
По ее словам, ранее она не решалась появляться в публичном пространстве без протеза. "Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без. Когда я с протезом, все смотрят как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости", - рассказала Грачева.
Она добавила, что своей фотосессией хочет показать важность внутренних ценностей и взглядов, а также перебороть свой "барьер".
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
29 июля, 15:13
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702204
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РоссияМаргарита ГрачеваСерпуховОбщество
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