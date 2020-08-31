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Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:09
2020-08-31T17:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Анна Бутырина в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/theme/64384/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> раскрыла размер гонорара защитника актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html
Есть вариант - взять 5 млн и посадить всего на 6 лет.
28
Мне почему - то сейчас вспомнился рассказ одной женщины в соцсети. Она там писала о том , что муж от неё ушёл и она обратилась к одному экстрасенсу , чтобы тот вернул к ней её мужа . Экстрасенс взял с неё 2 миллиона рублей , а через год потребовал ещё миллион и она отдала их ему , на тот момент , когда она это писала прошло уже 3 года , а муж так и не хочет к ней возвращаться , а экстрасенс говорит , что денег она мало дала , поэтому его чары не действуют на её мужа. Требует ещё денег.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова

17:09 31.08.2020 (обновлено: 17:43 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.
По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.

"Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", — добавила Бутырина.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Обсудить 10
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Есть вариант - взять 5 млн и посадить всего на 6 лет.
31 августа, 17:14
Александр Аникин
5230000
Мне почему - то сейчас вспомнился рассказ одной женщины в соцсети. Она там писала о том , что муж от неё ушёл и она обратилась к одному экстрасенсу , чтобы тот вернул к ней её мужа . Экстрасенс взял с неё 2 миллиона рублей , а через год потребовал ещё миллион и она отдала их ему , на тот момент , когда она это писала прошло уже 3 года , а муж так и не хочет к ней возвращаться , а экстрасенс говорит , что денег она мало дала , поэтому его чары не действуют на её мужа. Требует ещё денег.
31 августа, 17:26
Рома Филл
3230000
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