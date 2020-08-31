https://ria.ru/20200831/gonorar-1576540967.html

Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:09

2020-08-31T17:09

2020-08-31T17:43

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Анна Бутырина в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/theme/64384/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> раскрыла размер гонорара защитника актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html

Александр Аникин Есть вариант - взять 5 млн и посадить всего на 6 лет. 28

Рома Филл Мне почему - то сейчас вспомнился рассказ одной женщины в соцсети. Она там писала о том , что муж от неё ушёл и она обратилась к одному экстрасенсу , чтобы тот вернул к ней её мужа . Экстрасенс взял с неё 2 миллиона рублей , а через год потребовал ещё миллион и она отдала их ему , на тот момент , когда она это писала прошло уже 3 года , а муж так и не хочет к ней возвращаться , а экстрасенс говорит , что денег она мало дала , поэтому его чары не действуют на её мужа. Требует ещё денег. 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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