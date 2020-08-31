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https://ria.ru/20200831/gazprom-1576548061.html
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Выплата "Газпром экспортом" более ста миллиардов рублей польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:30
2020-08-31T20:01
pgnig
газпром
польша
швеция
газпром экспорт
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Выплата "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспортом</a>" более ста миллиардов рублей польской <a href="https://ria.ru/organization_ARRAY_0x6e91f28" target="_blank">PGNiG</a> по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании.Об этом во время телефонной конференции заявил глава финансового департамента "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Ivannikov" target="_blank">Александр Иванников</a>.Иванников подчеркнул, что компания продолжит обжалование этого решения Стокгольмского арбитража.В конце марта польская компания объявила, что суд принял ее сторону и изменил формулу цены на газ. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года. В связи с этим PGNiG объявила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража."Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнительное соглашение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции в суде."Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
https://ria.ru/20200704/1573812410.html
https://ria.ru/20200831/gazprom-1576511261.html
Это что за бред? Это Газпром качает туда наше общее достояние, да ещё и денег им доплачивает? Это что за 100000000000руб?
354
Бисмарк - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть "
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польша
швеция
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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pgnig, газпром, польша, швеция, газпром экспорт, новости компаний - экономика, экономика

"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

19:30 31.08.2020 (обновлено: 20:01 31.08.2020)
49197
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Выплата "Газпром экспортом" более ста миллиардов рублей польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании.
Об этом во время телефонной конференции заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.
"С аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года, в связи с чем мы рекомендуем такую корректировку денежного потока", — пояснил он.
Иванников подчеркнул, что компания продолжит обжалование этого решения Стокгольмского арбитража.
Компрессорная станция Минская
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В конце марта польская компания объявила, что суд принял ее сторону и изменил формулу цены на газ. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года. В связи с этим PGNiG объявила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.
В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнительное соглашение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции в суде.
"Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
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PGNiGГазпромПольшаШвецияГазпром ЭкспортНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Это что за бред? Это Газпром качает туда наше общее достояние, да ещё и денег им доплачивает? Это что за 100000000000руб?
31 августа, 19:36
Александр Невский
3051933420
Бисмарк - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть "
31 августа, 19:36
ССергей
2682922138
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