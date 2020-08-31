https://ria.ru/20200831/gazprom-1576548061.html

"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

Выплата "Газпром экспортом" более ста миллиардов рублей польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:30

2020-08-31T19:30

2020-08-31T20:01

pgnig

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польша

швеция

газпром экспорт

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Выплата "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспортом</a>" более ста миллиардов рублей польской <a href="https://ria.ru/organization_ARRAY_0x6e91f28" target="_blank">PGNiG</a> по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании.Об этом во время телефонной конференции заявил глава финансового департамента "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Ivannikov" target="_blank">Александр Иванников</a>.Иванников подчеркнул, что компания продолжит обжалование этого решения Стокгольмского арбитража.В конце марта польская компания объявила, что суд принял ее сторону и изменил формулу цены на газ. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года. В связи с этим PGNiG объявила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража."Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнительное соглашение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции в суде."Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.

https://ria.ru/20200704/1573812410.html

https://ria.ru/20200831/gazprom-1576511261.html

Александр Невский Это что за бред? Это Газпром качает туда наше общее достояние, да ещё и денег им доплачивает? Это что за 100000000000руб? 354

Сергей Бисмарк - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть " 340

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швеция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgnig, газпром, польша, швеция, газпром экспорт, новости компаний - экономика, экономика