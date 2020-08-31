https://ria.ru/20200831/gazprom-1576511261.html

"Газпром" подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

"Газпром" пожаловался в суд на польских антимонопольщиков, которые ограничили компании доступ к доказательствам, собранным в рамках расследования по "Северному... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:23

2020-08-31T10:23

2020-08-31T14:31

северный поток — 2

газпром

польша

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" пожаловался в суд на польских антимонопольщиков, которые ограничили компании доступ к доказательствам, собранным в рамках расследования по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северному потоку — 2</a>".Как говорится в отчете компании, апелляции направили в компетентный суд Польши 24 августа.Весной прошлого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) обвинил "Газпром" и пять партнеров компании по проекту "Северный поток — 2" (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода.В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу.В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575991291.html

https://ria.ru/20200811/1575622572.html

Т Ершов Какой негодяй Газпром! Хочет мимо Польши монопольно качать газ в Европу. Полякам надо бы США расследовать. За монопольную эмиссию долларов. Вот уж печатают миллиардами и всё мимо них. 72

Vanya Duplin Еще один... Газпром десятки миллиардов долларов в бюджет заплатил за несколько лет, на которые вам дороги-школы-больницы строят и пенсии да зарплаты бюджетникам платят, поэтому даже если он проиграет -сотня миллионов на фоне его вложений просто незаметна. Зачем делать глупые вбросы, не пойму. 30

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, газпром, польша, экономика