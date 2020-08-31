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https://ria.ru/20200831/gazprom-1576511261.html
"Газпром" подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши
"Газпром" пожаловался в суд на польских антимонопольщиков, которые ограничили компании доступ к доказательствам, собранным в рамках расследования по "Северному... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:23
2020-08-31T14:31
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" пожаловался в суд на польских антимонопольщиков, которые ограничили компании доступ к доказательствам, собранным в рамках расследования по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северному потоку — 2</a>".Как говорится в отчете компании, апелляции направили в компетентный суд Польши 24 августа.Весной прошлого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) обвинил "Газпром" и пять партнеров компании по проекту "Северный поток — 2" (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода.В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу.В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575991291.html
https://ria.ru/20200811/1575622572.html
Какой негодяй Газпром! Хочет мимо Польши монопольно качать газ в Европу. Полякам надо бы США расследовать. За монопольную эмиссию долларов. Вот уж печатают миллиардами и всё мимо них.
72
Еще один... Газпром десятки миллиардов долларов в бюджет заплатил за несколько лет, на которые вам дороги-школы-больницы строят и пенсии да зарплаты бюджетникам платят, поэтому даже если он проиграет -сотня миллионов на фоне его вложений просто незаметна. Зачем делать глупые вбросы, не пойму.
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польша
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северный поток — 2, газпром, польша, экономика

"Газпром" подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

10:23 31.08.2020 (обновлено: 14:31 31.08.2020)
17806
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Газпром" пожаловался в суд на польских антимонопольщиков, которые ограничили компании доступ к доказательствам, собранным в рамках расследования по "Северному потоку — 2".
Как говорится в отчете компании, апелляции направили в компетентный суд Польши 24 августа.
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Весной прошлого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) обвинил "Газпром" и пять партнеров компании по проекту "Северный поток — 2" (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода.
В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.
В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.
В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу.
В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.
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Популярные комментарии
Какой негодяй Газпром! Хочет мимо Польши монопольно качать газ в Европу. Полякам надо бы США расследовать. За монопольную эмиссию долларов. Вот уж печатают миллиардами и всё мимо них.
31 августа, 11:15
ТЕТ Ершов
56130003
Еще один... Газпром десятки миллиардов долларов в бюджет заплатил за несколько лет, на которые вам дороги-школы-больницы строят и пенсии да зарплаты бюджетникам платят, поэтому даже если он проиграет -сотня миллионов на фоне его вложений просто незаметна. Зачем делать глупые вбросы, не пойму.
31 августа, 11:15
Vanya Duplin
17110011
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