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https://ria.ru/20200831/gagarina-1576508620.html
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков, который разводится с певицей Полиной Гагариной, поразмышлял в Instagram об их браке. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:35
2020-08-31T11:40
культура
дмитрий исхаков
шоу-бизнес
полина гагарина
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Фотограф <a href="https://ria.ru/person_dmitrii-iskhakov/" target="_blank">Дмитрий Исхаков</a>, который разводится с певицей <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полиной Гагариной</a>, поразмышлял в <a href="https://www.instagram.com/p/CEhmdshKBCq/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> об их браке.По его словам, в сам институт брака он не верил до тех пор, пока не полюбил.Исхаков подчеркнул, что не знает практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго, а также задался вопросом, не является ли супружество "привычкой и инерцией".Тем не менее он отметил, что любит свою семью и считает ее самым дорогим и важным в жизни.В конце мая в СМИ появилась информация о том, что певица приняла решение расстаться с Исхаковым. Кроме того, издания писали, что супруг артистки ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина". Певица использует эту компанию для оформления своей деятельности. В конце июля Исхаков написал в Instagram, что они с Гагариной больше не живут вместе.
https://ria.ru/20200818/1575917844.html
Из современных "звезд" нет ни одной пары, которая бы не развалилась. Институт брака в их среде практически утратил смысл.
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РИА Новости
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дмитрий исхаков, шоу-бизнес, полина гагарина

"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей

09:35 31.08.2020 (обновлено: 11:40 31.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Исхаков, который разводится с певицей Полиной Гагариной, поразмышлял в Instagram об их браке.
По его словам, в сам институт брака он не верил до тех пор, пока не полюбил.

"Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что", — написал фотограф.

Исхаков подчеркнул, что не знает практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго, а также задался вопросом, не является ли супружество "привычкой и инерцией".
Тем не менее он отметил, что любит свою семью и считает ее самым дорогим и важным в жизни.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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В конце мая в СМИ появилась информация о том, что певица приняла решение расстаться с Исхаковым. Кроме того, издания писали, что супруг артистки ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина". Певица использует эту компанию для оформления своей деятельности. В конце июля Исхаков написал в Instagram, что они с Гагариной больше не живут вместе.
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КультураДмитрий ИсхаковШоу-бизнесПолина Гагарина
Популярные комментарии
Из современных "звезд" нет ни одной пары, которая бы не развалилась. Институт брака в их среде практически утратил смысл.
31 августа, 10:33
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