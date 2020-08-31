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https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html
Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в СИЗО "Лефортово". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:31
2020-08-31T17:04
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в <a href="https://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank">СИЗО "Лефортово"</a>.По словам его защиты, подробнее он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале сентября.Мосгорсуд в понедельник должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду. Рассмотрение этой жалобы перенесено на 21 сентября.Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html
https://ria.ru/20200817/1575883552.html
Ишь ты давят Святой прям.
53
Почему давят? Обычная системная работа следствия. Одни и те же вопросы по несколько раз для обнаружения противоречий в показаниях.
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москва
хабаровский край
РИА Новости
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сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят

12:31 31.08.2020 (обновлено: 17:04 31.08.2020)
54856
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в СИЗО "Лефортово".
"Вы не представляете, на меня тут сильно давят", - заявил Фургал на заседании Мосгорсуда, в котором участвовал по видеосвязи из "Лефортово".
По словам его защиты, подробнее он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде Москвы в начале сентября.
Мосгорсуд в понедельник должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду. Рассмотрение этой жалобы перенесено на 21 сентября.
Сергей Фургал
27 августа, 13:43
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
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20484926153
Обсудить 14
СИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ишь ты давят Святой прям.
31 августа, 12:40
ASAlex Smolov
19000034
Почему давят? Обычная системная работа следствия. Одни и те же вопросы по несколько раз для обнаружения противоречий в показаниях.
31 августа, 12:41
Natalia Bikowa
23000021
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