https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html

Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в СИЗО "Лефортово". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:31

2020-08-31T12:31

2020-08-31T17:04

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в <a href="https://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank">СИЗО "Лефортово"</a>.По словам его защиты, подробнее он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале сентября.Мосгорсуд в понедельник должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду. Рассмотрение этой жалобы перенесено на 21 сентября.Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.

https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html

https://ria.ru/20200817/1575883552.html

Alex Smolov Ишь ты давят Святой прям. 53

Natalia Bikowa Почему давят? Обычная системная работа следствия. Одни и те же вопросы по несколько раз для обнаружения противоречий в показаниях. 44

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москва

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия