Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
12:31 31.08.2020 (обновлено: 17:04 31.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в СИЗО "Лефортово".
"Вы не представляете, на меня тут сильно давят", - заявил Фургал на заседании Мосгорсуда, в котором участвовал по видеосвязи из "Лефортово".
По словам его защиты, подробнее он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде Москвы в начале сентября.
Мосгорсуд в понедельник должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду. Рассмотрение этой жалобы перенесено на 21 сентября.
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
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