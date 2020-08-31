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https://ria.ru/20200831/fsb-1576513579.html
Опубликовано видео задержания сборщиков денег для боевиков
ФСБ опубликовала видео задержания шести человек за сбор денег для боевиков "Исламского государства"*. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:55
2020-08-31T10:55
ханты-мансийский автономный округ
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
сирия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> опубликовала видео задержания шести человек за сбор денег для боевиков "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламского государства</a>"*.На кадрах видно, как проходила спецоперация в разных городах. Часть злоумышленников была обнаружена в квартире, другие были задержаны на улице. Также на записи показаны изъятые "средства коммуникаций" и платежные инструменты.Задержания прошли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, Дагестане, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>. По данным следствия, злоумышленники связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/fsb-1576222221.html
2
ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Силовики задержали ячейку финансистов "Исламского государства". Кадры ФСБ
ФСБ России разгромила ячейку финансистов «Исламского государства»: шесть фигурантов задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, ХМАО и Красноярском крае. Для боевиков в Сирии они собрали минимум полмиллиона рублей – теперь им грозит до 15 лет колонии.
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ханты-мансийский автономный округ, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сирия, происшествия

Опубликовано видео задержания сборщиков денег для боевиков

10:55 31.08.2020
3323
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания шести человек за сбор денег для боевиков "Исламского государства"*.
На кадрах видно, как проходила спецоперация в разных городах. Часть злоумышленников была обнаружена в квартире, другие были задержаны на улице. Также на записи показаны изъятые "средства коммуникаций" и платежные инструменты.
Задержания прошли в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. По данным следствия, злоумышленники связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков в Сирии.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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Ханты-Мансийский автономный округИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)СирияПроисшествия
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