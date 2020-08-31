https://ria.ru/20200831/fsb-1576508653.html

ФСБ задержала шестерых сборщиков денег для ИГ*

ФСБ задержала шесть человек за сбор денег для боевиков "Исламского государства"*. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:36

2020-08-31T09:36

2020-08-31T10:41

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

красноярский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/">ФСБ</a></u> задержала шесть человек за сбор денег для боевиков "<u><a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/">Исламского государства</a></u>"*.Спецоперация прошла в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.У задержанных изъяли "средства коммуникаций" и платежные инструменты. По данным следствия, они связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков в Сирии.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/">СК</a> считает, что ячейка действовала с 2016-го по июнь 2017 года. За это время ее члены собрали не менее полумиллиона рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.Возбуждено дело по статье "Содействие террористической деятельности". Когда именно прошли задержания, не уточняется, но судя по тому, что предполагаемые преступники еще не в СИЗО, — на днях.Как докладывал в середине июня директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в нынешнем — больше 20.<em>*Террористическая организация, запрещена в России.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/fsb-1576222221.html

Василий Прекрасноволосый Интересно как они вычисляют что именно в ИГ отправляются средства. Есть официальные счета ИГ? Или при отправлении пишут "Передать лично сотруднику ИГ"? То что у мусульман есть свои общаки известно всем, на них и происходят облавы? 34

Роман Ушенин Да что же такое то? Кругом в России одни ячейки ИГ* раскиданы. Прямо как грибы после дождя появляются. Хорошо, что наше ФСБ не дремлет. 27

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москва

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики задержали ячейку финансистов "Исламского государства". Кадры ФСБ ФСБ России разгромила ячейку финансистов «Исламского государства»: шесть фигурантов задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, ХМАО и Красноярском крае. Для боевиков в Сирии они собрали минимум полмиллиона рублей – теперь им грозит до 15 лет колонии. 2020-08-31T09:36 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, красноярский край, происшествия