https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html
Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с "сатанинской пляской"
Продюсер Максим Фадеев сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с "сатанинской пляской". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T11:04
2020-08-31T12:40
дтп с участием михаила ефремова
максим фадеев
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> с "сатанинской пляской".Он обратился к подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CEhDiwHCWOn/?utm_source=ig_embed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> и попросил поделиться мнением об этой ситуации. "Я имею в виду его (Ефремова. — Прим. ред.) "отсутствие" в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска?" — написал Фадеев.Продюсер отметил, что не может "смотреть на эту мерзость", имея в виду спорную стратегию защиты актера.Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
https://ria.ru/20200830/stebunov-1576492946.html
Ген Надий
А для меня Ефремов больше не существует. Умер он. Нет больше его. Плевать на результаты суда. И плевать, будет он сидеть или нет. Мне на него просто наплевать.
39
wiking7000
один из немногих сказал правильно - мерзость..
19
12
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, максим фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Продюсер Максим Фадеев
сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова
с "сатанинской пляской".
Он обратился к подписчикам в Instagram
и попросил поделиться мнением об этой ситуации.
"Я имею в виду его (Ефремова. — Прим. ред.) "отсутствие" в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска?" — написал Фадеев.
Продюсер отметил, что не может "смотреть на эту мерзость", имея в виду спорную стратегию защиты актера.
Смертельная авария
Резонансное ДТП произошло в центре Москвы
в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.