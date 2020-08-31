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https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html
Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с "сатанинской пляской"
Продюсер Максим Фадеев сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с "сатанинской пляской". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T12:40
дтп с участием михаила ефремова
максим фадеев
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> с "сатанинской пляской".Он обратился к подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CEhDiwHCWOn/?utm_source=ig_embed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> и попросил поделиться мнением об этой ситуации. "Я имею в виду его (Ефремова. — Прим. ред.) "отсутствие" в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска?" — написал Фадеев.Продюсер отметил, что не может "смотреть на эту мерзость", имея в виду спорную стратегию защиты актера.Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
https://ria.ru/20200830/stebunov-1576492946.html
А для меня Ефремов больше не существует. Умер он. Нет больше его. Плевать на результаты суда. И плевать, будет он сидеть или нет. Мне на него просто наплевать.
39
один из немногих сказал правильно - мерзость..
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дтп с участием михаила ефремова, максим фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия

Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с "сатанинской пляской"

11:04 31.08.2020 (обновлено: 12:40 31.08.2020)
11851
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с "сатанинской пляской".
Он обратился к подписчикам в Instagram и попросил поделиться мнением об этой ситуации.
"Я имею в виду его (Ефремова. — Прим. ред.) "отсутствие" в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска?" — написал Фадеев.
Продюсер отметил, что не может "смотреть на эту мерзость", имея в виду спорную стратегию защиты актера.

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
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238830618
Обсудить 12
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМаксим ФадеевМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А для меня Ефремов больше не существует. Умер он. Нет больше его. Плевать на результаты суда. И плевать, будет он сидеть или нет. Мне на него просто наплевать.
31 августа, 11:56
Ген Надий
3600102
один из немногих сказал правильно - мерзость..
31 августа, 12:01
wwiking7000
1800001
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