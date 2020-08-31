https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html

Максим Фадеев сравнил дело Ефремова с "сатанинской пляской"

Продюсер Максим Фадеев сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с "сатанинской пляской". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:04

2020-08-31T11:04

2020-08-31T12:40

дтп с участием михаила ефремова

максим фадеев

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830198_0:0:1791:1008_1400x0_80_0_0_0f3e5a22b5b1d91abdd56b112082d90e.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> сравнил дело о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> с "сатанинской пляской".Он обратился к подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CEhDiwHCWOn/?utm_source=ig_embed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> и попросил поделиться мнением об этой ситуации. "Я имею в виду его (Ефремова. — Прим. ред.) "отсутствие" в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска?" — написал Фадеев.Продюсер отметил, что не может "смотреть на эту мерзость", имея в виду спорную стратегию защиты актера.Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.

https://ria.ru/20200830/stebunov-1576492946.html

Ген Надий А для меня Ефремов больше не существует. Умер он. Нет больше его. Плевать на результаты суда. И плевать, будет он сидеть или нет. Мне на него просто наплевать. 39

wiking7000 один из немногих сказал правильно - мерзость.. 19

12

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, максим фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия