https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html

В Германии заявили о беззащитности Европы перед санкциями США

Европа остается незащищенной перед американскими санкциями, в том числе по проекту "Северный поток — 2" и вопросам, касающимся иранской ядерной программы,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:55

2020-08-31T11:55

2020-08-31T11:55

северный поток — 2

хайко маас

мид германии

европа

сша

экономика

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<strong>ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Европа остается незащищенной перед американскими санкциями, в том числе по проекту "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" и вопросам, касающимся иранской ядерной программы, заявил глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a>.Он подчеркнул, что вопросы европейской энергетической, внешней, торговой политики должны определяться в Европе. "Для этого также необходимо усилить евро как базовую валюту, платежные каналы – как INSTEX, и в конечном счете необходимо подумать о европейском банке, котировки в котором будут в евро", - отметил министр.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="https://ria.ru/organization_allseas" target="_blank">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке таких работ.

https://ria.ru/20200821/gazoprovod-1576073202.html

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европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, хайко маас, мид германии, европа, сша, экономика