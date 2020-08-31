Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200831/evro-1576529176.html
Официальный курс евро снизился на 92 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 91,82 копейки - до 87,8266 рубля, курс доллара - на 83,43 копейки, до 73,8039 рубля,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:12
2020-08-31T14:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b0a3b53acc737d165025ac22ee9899fa.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на вторник, снизился на 91,82 копейки - до 87,8266 рубля, курс доллара - на 83,43 копейки, до 73,8039 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 87,21 копейки, составив 80,1141 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rubl-1576271938.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c4d49d8aaeab13a2b29d46be397cf7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро снизился на 92 копейки

14:12 31.08.2020 (обновлено: 14:52 31.08.2020)
2064
© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские рубли и купюра Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 91,82 копейки - до 87,8266 рубля, курс доллара - на 83,43 копейки, до 73,8039 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 87,21 копейки, составив 80,1141 рубля.
Банкноты номиналом 2000 рублей
25 августа, 10:21
Что делать с валютой? Эксперты дали советы владельцам рублевых сбережений
851104
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Помощник президента России Максим Орешкин
Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Нефтяная качалка
Цены на нефть Brent поднялись выше 46 долларов за баррель
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки объяснили, почему россияне стали активнее пользоваться кредитками
Российские рубли
Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
Глава Кубани попросил поддержки для сохранения заповедника "Утриш"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния