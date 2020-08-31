https://ria.ru/20200831/evro-1576529176.html
Официальный курс евро снизился на 92 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 91,82 копейки - до 87,8266 рубля, курс доллара - на 83,43 копейки, до 73,8039 рубля,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:12
2020-08-31T14:12
2020-08-31T14:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на вторник, снизился на 91,82 копейки - до 87,8266 рубля, курс доллара - на 83,43 копейки, до 73,8039 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 87,21 копейки, составив 80,1141 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rubl-1576271938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика