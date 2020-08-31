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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/estoniya-1576530689.html
Эстония запретила Лукашенко въезд в страну
Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник опубликовало список представителей белорусских властей, включая президента этой страны Александра Лукашенко и РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:33
2020-08-31T14:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
мид эстонии
эстония
белоруссия
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> в понедельник опубликовало список представителей белорусских властей, включая президента этой страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и ряда чиновников, которым запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет в соответствии с законом о международных санкциях, сообщила пресс-служба МИД.Как считают в эстонском МИД, эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и в применении насилия против мирных демонстрантов"."Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов", - говорится в сообщении министерства.По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu/" target="_blank" data-auto="true">Урмаса Рейнсалу</a>, этими санкциями Эстония показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии. Он также заявил, что Эстония поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html
Это очень жёсткие санкции, не знаю как Лукашенко это переживёт. 🤔🤔🤔
93
эстонцы впереди планеты всей. вообще-то главы государств не попадают в такие списки - международное право запрещает. только в крайних случаях. во батька эстонцев разозлил))))). интересно, а он в эстонию вообще собирался?
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эстония
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид эстонии, эстония, белоруссия, в мире

Эстония запретила Лукашенко въезд в страну

14:33 31.08.2020 (обновлено: 14:39 31.08.2020)
3458
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / Stringer
ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник опубликовало список представителей белорусских властей, включая президента этой страны Александра Лукашенко и ряда чиновников, которым запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет в соответствии с законом о международных санкциях, сообщила пресс-служба МИД.
Как считают в эстонском МИД, эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".
"Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов", - говорится в сообщении министерства.
По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, этими санкциями Эстония показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии. Он также заявил, что Эстония поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ЭстонииЭстонияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это очень жёсткие санкции, не знаю как Лукашенко это переживёт. 🤔🤔🤔
31 августа, 14:38
Александр Плахотник
21551102
эстонцы впереди планеты всей. вообще-то главы государств не попадают в такие списки - международное право запрещает. только в крайних случаях. во батька эстонцев разозлил))))). интересно, а он в эстонию вообще собирался?
31 августа, 14:49
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