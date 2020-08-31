https://ria.ru/20200831/ekstraditsiya-1576507467.html
Из России экстрадировали обвиняемого в терроризме гражданина Азербайджана
Гражданин Азербайджана, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:14
2020-08-31T09:14
2020-08-31T09:15
россия
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1400x0_80_0_0_11e7a7f519089fb100033ed6c198de06.jpg
<strong>БАКУ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Гражданин <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности.Суд в Азербайджане избрал Фалигу Галиб оглу Велиеву меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.Отмечается, что Велиев прошел подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его "к учениям разведывательно-провокационного характера".Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, проведении учений с целью терроризма и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением.
россия
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_72e49a09d12c294687868f2bff19bb07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, в мире
БАКУ, 31 авг – РИА Новости.
Гражданин Азербайджана
, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности.
Суд в Азербайджане избрал Фалигу Галиб оглу Велиеву меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.
"Двадцать седьмого августа 2020 года Ф. Велиев был задержан в России и экстрадирован в Азербайджанскую республику. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается", - информирует ведомство.
Отмечается, что Велиев прошел подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его "к учениям разведывательно-провокационного характера".
Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, проведении учений с целью терроризма и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением.