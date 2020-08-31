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Из России экстрадировали обвиняемого в терроризме гражданина Азербайджана
Гражданин Азербайджана, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:14
2020-08-31T09:15
россия
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Гражданин <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности.Суд в Азербайджане избрал Фалигу Галиб оглу Велиеву меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.Отмечается, что Велиев прошел подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его "к учениям разведывательно-провокационного характера".Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, проведении учений с целью терроризма и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением.
россия
азербайджан
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россия, азербайджан, в мире

Из России экстрадировали обвиняемого в терроризме гражданина Азербайджана

09:14 31.08.2020 (обновлено: 09:15 31.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
БАКУ, 31 авг – РИА Новости. Гражданин Азербайджана, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности.
Суд в Азербайджане избрал Фалигу Галиб оглу Велиеву меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.
"Двадцать седьмого августа 2020 года Ф. Велиев был задержан в России и экстрадирован в Азербайджанскую республику. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается", - информирует ведомство.
Отмечается, что Велиев прошел подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его "к учениям разведывательно-провокационного характера".
Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, проведении учений с целью терроризма и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением.
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РоссияАзербайджанВ мире
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