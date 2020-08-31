https://ria.ru/20200831/ekstraditsiya-1576507467.html

Из России экстрадировали обвиняемого в терроризме гражданина Азербайджана

Гражданин Азербайджана, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:14

2020-08-31T09:14

2020-08-31T09:15

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в мире

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<strong>БАКУ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Гражданин <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, обвиняемый в подготовке террористических преступлений, экстрадирован из России, сообщила азербайджанская Служба госбезопасности.Суд в Азербайджане избрал Фалигу Галиб оглу Велиеву меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.Отмечается, что Велиев прошел подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его "к учениям разведывательно-провокационного характера".Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, проведении учений с целью терроризма и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением.

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азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, в мире