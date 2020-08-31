https://ria.ru/20200831/ekspeditsiya-1576525284.html

Экспедиция Северного флота обнаружила новый пролив в Арктике

Участники экспедиции на архипелаг Новая Земля, совершаемой Северным флотом вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком "Русская Арктика",... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:20

2020-08-31T13:20

2020-08-31T13:31

арктика

открытия - риа наука

русское географическое общество

новая земля

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Участники экспедиции на архипелаг <a href="https://ria.ru/location_Novaja_Zemlja" target="_blank">Новая Земля</a>, совершаемой Северным флотом вместе с <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русским географическим обществом</a> и Национальным парком "Русская Арктика", обнаружили новый пролив, а нескольким высадкам исследователей на берег помешали белые медведи, сообщила пресс-служба флота."Участники комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля... завершили обход островов архипелага на морском буксире МБ-12 и прибыли в конечную точку маршрута - Белушью Губу", - говорится в сообщении Северного флота.Отмечается, что в ходе экспедиции были совершены географические открытия. "Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы", - сообщил флот.Между тем, в работу исследователей вмешались погодные и природные условия. "В последние дни в местах проведения работ экспедиции периодически возникали густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров. Несколько высадок на берег были отменены из-за присутствия большого количества белых медведей", - говорится в сообщении Северного флота.Однако участники экспедиции нашли промысловую избу советского периода на мысе Ломоносова. "Вокруг неё обнаружены предметы быта, гильзы, кости животных. Становище на острове Пахтусова также принесло новые находки. Были обнаружены две избы, склад, баня и 4 захоронения. На берегу также были найдены два якоря, предметы быта и промысла", - отмечает флот.Кроме того, в районе первых зимовий исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар экспедицией были найдены нательный крест и украшение XVIII века. "Обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты будут переданы в Санкт-Петербургский Музей Арктики и Антарктики, с которым уже достигнуты предварительные договорённости", - говорится в сообщении Северного флота.Совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги стартовала 5 августа и продлится до октября.Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй на ледоколе "<a href="http://ria.ru/person_Ilja_Muromec/" target="_blank" data-auto="true">Илья Муромец</a>" в настоящее время работает в районе полуострова <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыр</a>.Это уже третья экспедиция, которую РГО проводит совместно с Северным флотом. Нынешний проект посвящен нескольким памятным датам, в том числе 75-летию Победы и 175-летию основания РГО, одного из старейших в мире действующих научных обществ. Предыдущая арктическая экспедиция Северного флота и РГО прошла в 2019 году на Земле Франца-Иосифа, а годом ранее - на Новой Земле.

https://ria.ru/20200823/1576067730.html

https://ria.ru/20200801/1575261336.html

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арктика

новая земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, открытия - риа наука, русское географическое общество, новая земля