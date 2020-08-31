https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576536018.html

Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик

Россия вряд ли сможет остаться в топ-5 экономик мира в 2021 году при низкой цене на энергоносители, такое мнение РИА Новости высказал доцент кафедры... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:55

2020-08-31T15:55

2020-08-31T15:55

максим орешкин

рэу имени г. в. плеханова

мвф

китай

япония

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Россия вряд ли сможет остаться в топ-5 экономик мира в 2021 году при низкой цене на энергоносители, такое мнение РИА Новости высказал доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.Ранее в понедельник помощник президента РФ по экономическим вопросам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a> заявил, что, по прогнозу Международного валютного фонда (<a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>), в 2020 году Россия будет пятой экономикой мира."Прогнозируемая смена позиций в 2020 году от МВФ обусловлена тем, что в период активного распространения коронавируса немецкая экономика пострадала несколько сильнее, чем российская, что, по мнению экспертов, дает возможность нашей экономике обогнать <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> в 2020 году. Но даже если это произойдет, удержаться на данной позиции при условии низких цен на энергоносители в 2021 году будет весьма проблематично", - сказал Моисеев.Эксперт уточнил, что, по данным МВФ, экономика России уступает <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, но незначительно опережает Германию. "Следует отметить, что по итогам 2019 года Россия была на 6 месте, уступая Германии порядка 8%", - уточнил он.При этом собеседник агентства выразил сомнение в том, что российская экономика поднимется на пятую строчку. "Даже в 2020 году я бы не был столь уверен в том, что мы сможем опередить немецкую экономику, скорее просто сократим свое отставание", - заключил он.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html

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китай

япония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим орешкин, рэу имени г. в. плеханова, мвф, китай, япония, сша, экономика