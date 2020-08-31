https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:40

2020-08-31T13:40

2020-08-31T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

максим орешкин

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, выступая на площадке форума "Территория смыслов".По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса."Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе - уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те... которые соответствуют изменившейся структуре экономики", - пояснил Орешкин."Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности", - добавил помощник президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576522311.html

Степан Краснов Не внушающий доверие человек. 30

doomrules Ещё есть те, кто верит в этот бред??? Кому лапшу? АУ! 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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