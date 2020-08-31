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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:40
2020-08-31T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
максим орешкин
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, выступая на площадке форума "Территория смыслов".По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса."Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе - уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те... которые соответствуют изменившейся структуре экономики", - пояснил Орешкин."Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности", - добавил помощник президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Не внушающий доверие человек.
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Ещё есть те, кто верит в этот бред??? Кому лапшу? АУ!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, максим орешкин, экономика

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

13:40 31.08.2020
1354
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".
"Восстановление должно происходить уже само по себе. Это будет и восстановление занятости, затем будет дальше восстанавливаться спрос, шаг за шагом экономика будет восстанавливаться. Цель - чтобы в следующем году это восстановление полностью произошло", - сказал он.
По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса.
"Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе - уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те... которые соответствуют изменившейся структуре экономики", - пояснил Орешкин.
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"Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности", - добавил помощник президента РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМаксим ОрешкинЭкономика
Популярные комментарии
Не внушающий доверие человек.
31 августа, 13:47
Степан Краснов
2620002
Ещё есть те, кто верит в этот бред??? Кому лапшу? АУ!
31 августа, 14:38
ddoomrules
1730002
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