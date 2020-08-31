https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:40
2020-08-31T13:40
2020-08-31T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
максим орешкин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571165943_0:56:2918:1697_1400x0_80_0_0_1e4606eecd8fdfc33233385f6cf705f5.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, выступая на площадке форума "Территория смыслов".По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса."Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе - уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те... которые соответствуют изменившейся структуре экономики", - пояснил Орешкин."Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности", - добавил помощник президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576522311.html
Степан Краснов
Не внушающий доверие человек.
30
doomrules
Ещё есть те, кто верит в этот бред??? Кому лапшу? АУ!
22
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571165943_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4fc9a760615489b7fdee130a633d4a73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, максим орешкин, экономика