https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526087.html

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться там будет сложно, заявил на молодежном форуме "Территория смысла" помощник... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:33

2020-08-31T13:33

2020-08-31T22:41

россия

максим орешкин

экономика

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — РИА Новости.</strong> Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться там будет сложно, заявил на молодежном форуме "Территория смысла" помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (<a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", — сказал он.Такая цель фигурирует в майском указе президента России. Достичь ее удалось на два года раньше.Орешкин признал, что по большей части это обусловлено беспрецедентным спадом в других странах. По его словам, нынешний кризис глобальной экономики стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению российской экономики. Аналитики ведомства предусматривают снижение ВВП в 2020 году на 3,9 процента. В прежней версии макропрогноза ожидался спад на пять процентов по этому показателю.Ожидания сокращения инвестиций снизились почти в два раза — с 12 процентов до 6,6. Также в МЭР улучшили прогноз снижения реальных располагаемых доходов до трех процентов, корректировка с июня составила 0,8 процентного пункта.Отмечалось, что специалисты ведомства в новом прогнозе учли более быстрое восстановление экономики в июле.В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6 процента.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html

Алексей Россия сейчас на 6 месте после Германии. Россия - 4 352 млрд., Германия - 4 467 млрд. По прогнозам ООН и Всемирного банка в мае Россия должна быть на 5 месте, но коронавирус затормозил немного мировую экономику. Так что вполне реально. 440

Степан Краснов Балабол...... 427

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим орешкин, экономика