Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526087.html
Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира
Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться там будет сложно, заявил на молодежном форуме "Территория смысла" помощник... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:33
2020-08-31T22:41
россия
максим орешкин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568608944_0:0:2950:1660_1400x0_80_0_0_fa91f037acf677ea2189825d9d64dd60.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — РИА Новости.</strong> Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться там будет сложно, заявил на молодежном форуме "Территория смысла" помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (<a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", — сказал он.Такая цель фигурирует в майском указе президента России. Достичь ее удалось на два года раньше.Орешкин признал, что по большей части это обусловлено беспрецедентным спадом в других странах. По его словам, нынешний кризис глобальной экономики стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению российской экономики. Аналитики ведомства предусматривают снижение ВВП в 2020 году на 3,9 процента. В прежней версии макропрогноза ожидался спад на пять процентов по этому показателю.Ожидания сокращения инвестиций снизились почти в два раза — с 12 процентов до 6,6. Также в МЭР улучшили прогноз снижения реальных располагаемых доходов до трех процентов, корректировка с июня составила 0,8 процентного пункта.Отмечалось, что специалисты ведомства в новом прогнозе учли более быстрое восстановление экономики в июле.В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6 процента.
https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html
Россия сейчас на 6 месте после Германии. Россия - 4 352 млрд., Германия - 4 467 млрд. По прогнозам ООН и Всемирного банка в мае Россия должна быть на 5 месте, но коронавирус затормозил немного мировую экономику. Так что вполне реально.
440
Балабол......
427
382
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568608944_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_1af57b40aa8752c66d0c1d684787acd8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим орешкин, экономика

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

13:33 31.08.2020 (обновлено: 22:41 31.08.2020)
28558
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Максим Орешкин
Помощник президента России Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Максим Орешкин. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться там будет сложно, заявил на молодежном форуме "Территория смысла" помощник президента Максим Орешкин.
"Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", — сказал он.
Максим Орешкин
Вчера, 13:40Распространение нового коронавируса
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Такая цель фигурирует в майском указе президента России. Достичь ее удалось на два года раньше.
Орешкин признал, что по большей части это обусловлено беспрецедентным спадом в других странах. По его словам, нынешний кризис глобальной экономики стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.

А дальше — достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей, чтобы удержаться в этой группе.

Максим Орешкин
Максим Орешкин
экс-глава Минэкономразвития и советник президента России
Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению российской экономики. Аналитики ведомства предусматривают снижение ВВП в 2020 году на 3,9 процента. В прежней версии макропрогноза ожидался спад на пять процентов по этому показателю.
Ожидания сокращения инвестиций снизились почти в два раза — с 12 процентов до 6,6. Также в МЭР улучшили прогноз снижения реальных располагаемых доходов до трех процентов, корректировка с июня составила 0,8 процентного пункта.
Отмечалось, что специалисты ведомства в новом прогнозе учли более быстрое восстановление экономики в июле.
В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6 процента.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
35641831317232
Обсудить 382
РоссияМаксим ОрешкинЭкономика
Популярные комментарии
Россия сейчас на 6 месте после Германии. Россия - 4 352 млрд., Германия - 4 467 млрд. По прогнозам ООН и Всемирного банка в мае Россия должна быть на 5 месте, но коронавирус затормозил немного мировую экономику. Так что вполне реально.
31 августа, 13:45
ААлексей
124493110211
Балабол......
31 августа, 13:38
Степан Краснов
3161320096
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Финал конкурса красоты Miss Maxim — 2020
Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Протесты в Берлине: как превратить маргиналов в мейнстрим
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния