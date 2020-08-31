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Песков рассказал о работе по минимизации последствий кризиса в экономике
Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:48
2020-08-31T12:48
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, фиксируется определенная, скажем так, проблема, которую сейчас переживают предприниматели. Существует и проблема для предпринимателей малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия все-таки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле, что существует угроза невыплаты рядом предпринимателей отложенных налогов.По его словам, есть и повод для оптимизма, поскольку Минэкономразвития опубликовало "более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас еще были на прошлой неделе"."Это плюс. Но все-таки кризисные проявления, к сожалению, они никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html
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дмитрий песков, экономика

Песков рассказал о работе по минимизации последствий кризиса в экономике

12:48 31.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, фиксируется определенная, скажем так, проблема, которую сейчас переживают предприниматели. Существует и проблема для предпринимателей малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия все-таки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле, что существует угроза невыплаты рядом предпринимателей отложенных налогов.
По его словам, есть и повод для оптимизма, поскольку Минэкономразвития опубликовало "более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас еще были на прошлой неделе".
"Это плюс. Но все-таки кризисные проявления, к сожалению, они никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса", - добавил Песков.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления
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