https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576522311.html

Песков рассказал о работе по минимизации последствий кризиса в экономике

Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:48

2020-08-31T12:48

2020-08-31T12:48

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, фиксируется определенная, скажем так, проблема, которую сейчас переживают предприниматели. Существует и проблема для предпринимателей малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия все-таки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле, что существует угроза невыплаты рядом предпринимателей отложенных налогов.По его словам, есть и повод для оптимизма, поскольку Минэкономразвития опубликовало "более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас еще были на прошлой неделе"."Это плюс. Но все-таки кризисные проявления, к сожалению, они никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, экономика