https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576519175.html

Титов отметил улучшение ситуации в российской экономике

Ситуация в российской экономике в настоящее время улучшается, хотя и остается довольно сложной, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:56

2020-08-31T11:56

2020-08-31T11:56

борис титов

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация в российской экономике в настоящее время улучшается, хотя и остается довольно сложной, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> на пресс-конференции, посвященной третьему Столыпин-форуму."Ситуация чуть лучше, чем была. Все-таки мы видим некие позитивные тренды", - ответил он на вопрос о состоянии российской экономики.Титов отметил, что многие компании в связи с карантинными мерами из-за коронавируса останавливали свою работу и оценивали дальнейшие перспективы пессимистично. "Сегодня ситуация улучшается, то есть сегодня после открытия многие компании все-таки заработали. Мы видим, что и количество негативных оценок тоже снижается... для многих это уже не катастрофа, и они оценивают свои возможности намного более позитивно. Хотя по-прежнему еще раз хочу сказать, что ситуация довольно сложная", - сказал он.Бизнес-омбудсмен добавил, что сейчас предприниматели ставят на первое место проблему спроса. "То есть сегодня они не находят на рынке того спроса, который был раньше, до коронавируса. 25% предпринимателей заявили, что они потеряли больше 60% этого спроса, а почти половина - что половину", - рассказал Титов.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576508576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, экономика