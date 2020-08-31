https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576508576.html

"Ъ": Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:34

2020-08-31T09:34

2020-08-31T12:55

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4474275?query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября. Сейчас аналитики предусматривают спад ВВП в 2020 году на 3,9 процента против пяти процентов в ранних версиях документа, а также снижение инвестиций на 6,6 процента вместо 12. Кроме этого, министерство улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения до трех процентов в августовской версии с 3,8 процента в июньской.Предполагается, что специалисты Минэкономразвития учли более быстрое восстановление экономики в июле — августе. В июне 2020 года аналитики еще не знали, как экономика отреагирует на масштабные меры поддержки правительства в условиях пандемии. "Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на два процента год к году, после чего вернулись к росту темпом один процент. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах", — отмечается в статье.В Минэкономразвития считают, что снижение инвестиций в первом полугодии на четыре процента продолжится, поскольку компании инертно реализуют свои инвестпрограммы. В 2021 году ожидается рост инвестиций на 3,9 процента, в 2022-м — на 5,3 процента, в 2023 году — на 5,1 процента.Текущая версия прогноза Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8 процента. Однако глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> на прошлой неделе заявил, что теперь оценка ситуации существенно лучше, чем два месяца назад.В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6 процента.

https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html

Агафон Батечко Когда все деньги вывозятся из страны в офшоры, о каком развитии может идти речь. Шесть лет кормите обещаниями. 28

Алекс Серëжин Вообще то 20 лет. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика