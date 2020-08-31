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https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576508576.html
"Ъ": Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:34
2020-08-31T12:55
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4474275?query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября. Сейчас аналитики предусматривают спад ВВП в 2020 году на 3,9 процента против пяти процентов в ранних версиях документа, а также снижение инвестиций на 6,6 процента вместо 12. Кроме этого, министерство улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения до трех процентов в августовской версии с 3,8 процента в июньской.Предполагается, что специалисты Минэкономразвития учли более быстрое восстановление экономики в июле — августе. В июне 2020 года аналитики еще не знали, как экономика отреагирует на масштабные меры поддержки правительства в условиях пандемии. "Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на два процента год к году, после чего вернулись к росту темпом один процент. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах", — отмечается в статье.В Минэкономразвития считают, что снижение инвестиций в первом полугодии на четыре процента продолжится, поскольку компании инертно реализуют свои инвестпрограммы. В 2021 году ожидается рост инвестиций на 3,9 процента, в 2022-м — на 5,3 процента, в 2023 году — на 5,1 процента.Текущая версия прогноза Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8 процента. Однако глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> на прошлой неделе заявил, что теперь оценка ситуации существенно лучше, чем два месяца назад.В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6 процента.
https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html
Когда все деньги вывозятся из страны в офшоры, о каком развитии может идти речь. Шесть лет кормите обещаниями.
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Вообще то 20 лет.
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максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

"Ъ": Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

09:34 31.08.2020 (обновлено: 12:55 31.08.2020)
4727
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦех гальванического производства на Казанском вертолетном заводе
Цех гальванического производства на Казанском вертолетном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября. Сейчас аналитики предусматривают спад ВВП в 2020 году на 3,9 процента против пяти процентов в ранних версиях документа, а также снижение инвестиций на 6,6 процента вместо 12. Кроме этого, министерство улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения до трех процентов в августовской версии с 3,8 процента в июньской.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
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Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления
Предполагается, что специалисты Минэкономразвития учли более быстрое восстановление экономики в июле — августе. В июне 2020 года аналитики еще не знали, как экономика отреагирует на масштабные меры поддержки правительства в условиях пандемии.
"Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на два процента год к году, после чего вернулись к росту темпом один процент. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах", — отмечается в статье.

"Пик годовой динамики ВВП будет достигнут в 2022 году — 3,4 процента и снижение до трех процентов в 2023 году. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 года, в третьем квартале", — приводит издание выдержки из прогноза.

В Минэкономразвития считают, что снижение инвестиций в первом полугодии на четыре процента продолжится, поскольку компании инертно реализуют свои инвестпрограммы. В 2021 году ожидается рост инвестиций на 3,9 процента, в 2022-м — на 5,3 процента, в 2023 году — на 5,1 процента.
Текущая версия прогноза Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8 процента. Однако глава ведомства Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что теперь оценка ситуации существенно лучше, чем два месяца назад.
В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6 процента.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
461831022
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Максим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
Популярные комментарии
Когда все деньги вывозятся из страны в офшоры, о каком развитии может идти речь. Шесть лет кормите обещаниями.
31 августа, 09:50
Агафон Батечко
1711117
Вообще то 20 лет.
31 августа, 09:51
Алекс Серëжин
1700016
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